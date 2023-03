Los Red Hot Chili Peppers vuelven a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

La presentación será el viernes 24 de noviembre en el Estadio River Plate. Tras la reincorporación del venerado guitarrista John Frusciante en 2019 luego de 10 años de ausencia de la banda, en 2022 vieron la luz dos álbumes nuevos con el material de sus sesiones en el estudio: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen.

Las entradas para ser parte del show de Red Hot Chili Peppers podrán adquirirse en la instancia de preventa exclusiva para clientes BBVA a partir del lunes 27 de marzo a las 10 am (por 48 hs o hasta agotar stock). La venta general comenzará el miércoles 29 de marzo a las 10 am. En ambos casos, la única plataforma oficial de venta será Allaccess.com.ar y los tickets se podrán adquirir en 3 cuotas sin interés para clientes BBVA.

Chad Smith: "Argentina es tal vez mi lugar favorito para tocar"

El baterista de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, se volcó a las redes para expresar su felicidad por volver a nuestro país. "Se los dije! Tal vez sea mi lugar favorito para tocar", publicó en Twitter junto a una ilustración del Obelisco y el logo de la banda.

El anunció de los Red Hot Chili Peppers a través de sus redes

El grupo integrado por el vocalista Anthony Kiedis, Frusciante en la guitarra, el bajista Flea y Chad Smith en la batería subió una foto con una imagen de Argentina y Chile confirmando la visita a nuestro país y al país vecino.

Previo a este anunció hicieron lo mismo con una imagen del mapa de Brasil junto a una bandera de dicho país. Días más tarde confirmaron 5 presentaciones:

- 04 de noviembre – Rio de Janeiro

- 07 de noviembre – Brasilia

- 10 de noviembre – Sao Paulo

- 13 de noviembre – Curitiba

- 16 de noviembre – Porto Alegre

La banda esta a punto de embarcarse en una gira que por Estados Unidos/Canada y Europa y junto a un selecto grupo de teloneros que los estarán acompañando (The Strokes, St. Vincent, the Mars Volta, Thundercat y City and Color, Iggy Pop y the Roots y King Princess) en diferentes fechas.