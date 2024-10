Mike Flanagan convertirá en serie otro clásico de Stephen King

Después de conseguir un gran éxito en el Festival de Cine de Toronto con Neon por la ganadora del Premio del Público The Life of Chuck , el director Mike Flanagan y Stephen King vuelven a trabajar juntos. Su próxima colaboración será Carrie , esta vez en una serie de 8 episodios para Amazon.

Sissy Spacek interpretó al personaje principal, y también actuaron John Travolta, Piper Laurie, Amy Irving, Nancy Allen, Betty Buckley y William Katt . Después de ese éxito de 1976, vinieron varias secuelas, incluida The Rage: Carrie 2 , una película para televisión de 2002, y una nueva versión de 2013 protagonizada por Chloe Grace Moretz y Julianne Moore .

Flanagan y Trevor Macy serán los productores ejecutivos de la serie. King, que es famoso por vender sus propiedades literarias por un dólar con una correa corta, tiene varias adaptaciones cinematográficas en perspectiva. The Long Walk, que King escribió a los 19 años y que se publicó bajo el seudónimo de Richard Bachman, se presentará en Lionsgate con Francis Lawrence; Jack Bender dirigirá The Institute, y Edgar Wright dirigirá una nueva versión de The Running Man, con Glen Powell interpretando el papel original de Arnold Schwarzenegger, y Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Karl Glusman y Daniel Ezra también como protagonistas. King escribió eso bajo el seudónimo de Bachman, y puedo recordar lo emocionante que fue para todos nosotros que devoramos la escritura del autor, que un montón de otros escritos suyos estuvieran allí para ser devorados de nuevo.

Flanagan dirigió anteriormente Doctor Sleep, la secuela de El resplandor de King y El juego de Gerald, y han estado considerando la idea de hacer una nueva versión de La Torre Oscura.