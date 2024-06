Murió Bill Cobbs, actor de ''Una noche en el museo'', ''Air Bud'' y ''El Gran Salto''

Su carrera como actor lo vio pasar por el cine, la televisión y el teatro. Oriundo de Cleveland, tuvo papeles tanto dramáticos como de comedia. Por ejemplo, interpretó en 1992 al manager de Whitney Houston en ''El Guardaespaldas'' , al hermano mayor de Medgar Evers en ''Ghosts of Mississippi'' de Rob Reiner, a un pianista de jazz en ''That Thing'' de Tom Hanks; y al Maestro Tinker, en ''Oz: el poderoso'' , del director Sam Raimi, en 2013.

Además, en ''El Gran Salto'' (1994), de los hermanos Coen, Cobbs interpretó a Moisés, el místico hombre del reloj con la capacidad para detener el tiempo, y en ''Sunshine State'' (2002), de John Sayles, donde actúa como un médico que se esfuerza por salvar su vecindario costero de Florida de los desarrolladores.

Uno de sus papeles más destacados y recientes fue la película de Shawn Levy, protagonizada por Ben Stiller, ''Una Noche en el Museo'', del año 2006, donde integraba un equipo de seguridad el Museo de Historia Natural de Nueva York, junto a Dick Van Dyke y Mickey Rooney. El trío volvió para la tercera y última entrega de la saga, en 2014.

En televisión, Cobbs se destacó como el barman en ''The Slap Maxwell Story'', protagonizada por Dabney Coleman, el conductor de autobús Tony en ''The Drew Carey Show'', el padre del personaje principal en ''The Gregory Hines Show'' y el Dr. Emory Erickson, el inventor del Transporter, en ''Star Trek: Enterprise''.

Para su debut en la pantalla grande, apareció en el andén de un metro en ''The Taking of Pelham One Two Three'' (1974). Sobre aquel estreno, había comentado una particular anécdota: ''Regresé a casa para ver a mi mamá y a mi papá, y todos nuestros amigos y vecinos fueron a ver la película, y todos estaban esperando mi aparición. Me acerco a un policía en el metro y le digo, 'Hey hombre. ¿Qué pasa?''.