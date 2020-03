Murió el dramaturgo Terrence McNally

La carrera de McNally abarcó seis décadas en las que escribió obras de teatro, musicales y óperas. Su militancia homosexual aun en tiempos en que era peligroso confesarlo. Debutó en el off Broadway en 1963 con “This Side of the Door,”, y más tarde su trabajo incluyó desde los dramas sobre el SIDA “Lips Together, Teeth Apart” hasta la intimista “Frankie and Johnny in the Clair de Lune”, además de la adaptación musical de la película “The Full Monty”.