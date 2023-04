Murió Jerry Springer, histórico presentador estadounidense

The Jerry Springer Show debutó en sindicación en septiembre de 1991 y tuvo como objetivo The Phil Donahue Show . Donahue fue un ícono liberal, presentador de programas de entrevistas durante mucho tiempo cuyas maneras afables y estilo tolerante finalmente cedieron su lugar a los reality shows y rivales sensacionalistas.

En 1994, después de luchar con los índices de audiencia, Springer y su productor dieron un salto en la oscuridad: decidieron rehacer el programa, alejándose de temas tan liberales como las armas y la falta de vivienda y acercándose a algo más sensacionalista. Casi de la noche a la mañana, el programa de Springer se disparó y en 1998 estaba superando incluso a The Oprah Winfrey Show.

Springer se aventuró en otro territorio como productor, presentador y actor. Presidió America's Got Talent durante dos temporadas, hizo Springer on the Radio durante casi dos años y fue anfitrión de los concursos de Miss Mundo y Miss Universo en algunas ocasiones. También hizo cameos en series como Roseanne, Los Simpson y The X-Files, compitió en Dancing With the Stars e incluso cubrió las elecciones presidenciales de EE. UU. para un programa matutino británico en 2016.