Bono sobre la longevidad de U2: "Nos separamos todo el tiempo"

Hablando en el podcast de SmartLess, Bono dijo que él y los otros miembros de la banda, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., a menudo pelean y no están de acuerdo, antes de reconciliarse y continuar con la banda.

“Estoy asombrado de que todavía sigamos”, admitió Bono, y agregó: “Estar en una banda es complicado. A medida que envejecen, se vuelve aún más complicado, porque cuando crecen juntos, están acostumbrados a quitarse pedacitos el uno al otro".

“Eres tan bueno como los argumentos que obtienes, pero en cierto punto, cuando a la gente le va bien, al macho le encanta ser el dueño de su propio dominio, ¿sabes? es duro Y puedes imaginarte por qué la gente dice: 'Ah, a la mierda esto, me voy de aquí'".

Continuó: “Quiero decir, realmente espero eso y la banda se separa todo el tiempo. Es la verdad. Luego volvemos a estar juntos y estoy agradecido de haberlo hecho”.

El nuevo disco de U2

Este mes, U2 anunció un nuevo álbum recopilatorio de pistas "reinventadas y regrabadas", llamado "Songs Of Surrender". El álbum contará con 40 canciones de toda su carrera "reinventadas y regrabadas" y se lanzará el 17 de marzo de 2023.

Junto con el anuncio del álbum, la banda compartió una nueva versión de "Pride (In The Name Of Love)".

El anuncio se produjo después de que el guitarrista de la banda, The Edge, enviara cartas a los fanáticos en las que adelantaba el nuevo proyecto.

En las cartas, el músico les dijo a los fanáticos que la mayor parte del trabajo de U2 "fue escrito y grabado cuando éramos un grupo de hombres muy jóvenes" y que las canciones habían cambiado a lo largo de los años para "significar algo muy diferente para nosotros ahora".