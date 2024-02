Netflix: la miniserie con capítulos de menos de 15 minutos ideal para ver el fin de semana

Si bien la protagonista, al principio, no está de acuerdo con terminar con la relación, debe tomar una decisión y emprender un camino de sanación y encuentro consigo misma.

“El tiempo lo cura todo. Al menos, eso es lo que dicen. Yo no sé si lo cura todo. Pero sí lo cambia todo, nada sigue igual para siempre. Y no es que las cosas me duelan menos, pero pienso menos en las cosas que duelen. Es cierto que el tiempo cambia todo. El amor que sentiste tan fuerte, un día será un menor revoloteo en el estómago. Sólo necesitas un poco de tiempo, pero la cuestión es cuánto”, relata el tráiler de la serie.