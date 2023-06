Netflix presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de The Witcher

The Witcher.

Netflix lanzó el tráiler oficial de la temporada 3 de The Witcher , que revela un vistazo a los episodios finales protagonizados por Henry Cavill como Geralt de Rivia antes de que Liam Hemsworth asuma el papel en la temporada 4.

The Witcher_ Temporada 3 (EN ESPAÑOL) _ Tráiler oficial _ Netflix.mp4

Quiénes protagonizan la tercera temporada de The Witcher

Junto a Cavill, la tercera temporada de The Witcher verá a Freya Allan y Anya Chalotra regresar como Ciri y Yennefer respectivamente. Las nuevas incorporaciones al elenco incluyen a Robbie Amell, Meng'er Zhang, Hugh Skinner y Christelle Elwin.

The Witcher ya fue renovada para una quinta temporada

The Witcher fue renovada oficialmente por Netflix para una quinta temporada a pesar de que la tercera temporada aún no se estreno.

La noticia fue confirmada por la directora de casting del programa, Sophie Holland, en una entrevista con Deadline. “Estamos a punto de comenzar a filmar la cuarta temporada con Liam Hemsworth y habrá un breve espacio de tiempo antes de pasar directamente a la quinta temporada”, dijo.

The Witcher.jpg

Hablando sobre tomar el relevo de Cavill, Hemsworth dijo el año pasado: “Como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura.

“Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher”.