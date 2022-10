Judi Dench apuntó contra Netflix y The Crown: "Es cruel e injusta"

“Nadie cree más que yo en la libertad artística, pero esto no puede pasar desapercibido. A pesar de que esta semana se declaró públicamente que The Crown siempre ha sido un 'drama ficticio', los creadores del programa se han resistido a todos los llamados para que incluyan un descargo de responsabilidad al comienzo de cada episodio”, dijo Dench.

"Ha llegado el momento de que Netflix lo reconsidere, por el bien de una familia y una nación que ha sufrido recientemente, como muestra de respeto a una soberana que sirvió a su pueblo con tanta diligencia durante 70 años y para preservar su propia reputación a los ojos de los demás, sus suscriptores británicos", agregó la actriz, que es Dama Comandante de la Orden del Imperio británico.

Netflix ya se ha pronunciado anteriormente al respecto, negándose a incluir un aviso. "Siempre hemos presentado The Crown como un drama, y tenemos plena confianza en que nuestros suscriptores entienden que es una obra de ficción que se basa ampliamente en eventos históricos. Como resultado, no tenemos planes, y no vemos la necesidad de agregar un aviso", esgrimió al compañía.

Elizabeth Debicki habló sobre el rodaje de la muerte de Lady Di en The Crown

La actriz australiana interpreta a Diana en el programa de Netflix y actualmente está filmando la temporada 6 que tratará sobre la muerte de la princesa en 1997 en un accidente automovilístico en París que también cobró la vida de su novio, Dodi Fayed, y el conductor del automóvil, Henri Paul.

Debicki asumirá el papel de Diana de Emma Corrin, quien la interpretó en la temporada 4 de The Crown. Su versión de la princesa se presentará a los espectadores el 9 de noviembre cuando se lance la temporada 5 del programa en Netflix.

The Crown temp 5 Netflix

La actriz aseguro que Peter Morgan, el creador de la serie, maneja todas las líneas argumentales del programa de una manera profundamente cariñosa.

"Diré que Peter y todo el equipo de este trabajo hacen todo lo posible para manejar realmente todo con tanta sensibilidad, verdad y complejidad, como lo hacen los actores", dijo. "La cantidad de investigación, atención, conversaciones y diálogos que suceden, desde la perspectiva del espectador, algo que probablemente nunca notarías, es simplemente inmensa. Desde ese primer encuentro [con] Peter, supe que había entrado en este espacio donde esto fue tomado en serio [en] una manera profundamente afectuosa. Así que esa es mi experiencia del programa".