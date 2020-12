Nuevo documental celebrará aniversario de Frank Zappa

La película fue dirigida por el actor Alex Winter, famoso por su Bill de las películas sobre las aventuras cómicas de los rockeros “Bill and Ted” que protagonizó junto a Keanu Reeves —la última, “Bill And Ted Face The Music” se estrenó hace poco en los Estados Unidos— debuta como realizador con una gran ventaja: Zappa filmaba absolutamente cada detalle de su vida, aun desde niño, cuando lo hacía con la cámara Super 8 de su padre, e incluso editaba las películas familiares compaginándolas con platos voladores y monstruos de películas clase B.