Festejan los 80 años de Paul McCartney con música y lectura

En la fiesta, con entrada libre y gratuita, se hará un repaso musical de la vida y obra de McCartney, sobre las páginas del primer libro argentino dedicado a su carrera, publicado por Editorial Mil Campanas, que ya transita por su segunda edición.

La revisión de la publicación estará acompañada de un repertorio de canciones interpretadas en vivo, desde la época beatle hasta sus trabajos en solitario, sobre discos esenciales como "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "Band On The Run", "McCartney II" y "The Beatles".

Ese mismo día, Nube 9 llevará su homenaje a Paul a La Plata, con un show que ofrecerá desde las 21 en La Ferretería Club Cultural; en tanto que al día siguiente, día del cumpleaños del eterno beatle, el grupo de Fernando Blanco y Lucrecia López Sanz dará una doble función, a las 19 y 21, en Rondeman Abasto, de esta ciudad.