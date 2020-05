Abrió Bienalsur 2020, ahora de modo virtual

La pregunta sobre la que giró el encuentro fue cómo será la vida y el arte pospandemia. Los participantes coincidieron que el sistema del arte se ha visto profundamente afectado.

Según Ticio Escobar, es difícil analizar en este momento, sin la distancia necesaria, lo que está sucediendo. El mundo es a la vez espectador y protagonista si se tiene en cuenta los millones de personas confinadas, muchos de ellos, hacinados y con hambre. El sistema convencional de exposiciones en museos, bienales, trienales, ya no funciona. Hay que volver a imaginar los medios para mostrar arte, hallar otra forma de circulación.También se refirió a la banalización y ejemplificó acerca de los “bailes” en los museos -algo que se ha visto en Buenos Aires- seguramente con el fin de atraer público joven. La destacada artista mexicana Betsabée Romero expresó su desencanto de la política, “todo está resquebrajado y lejos de cualquier certeza. He descubierto que ningún film de ciencia ficción ha logrado equipararse con esta pandemia”. Señaló también, a propósito de la cuestionable democratización de la tecnología, que el arte no vendrá solamente de la alta tecnología y se pregunta cuántos habitantes del planeta tienen acceso a ella. Las reflexiones de la artista chilena Voluspa Jarpa, apuntaron a que esta pandemia nos ha obligado a detenernos, es una oportunidad para la reflexión, un paréntesis que debe llevarnos a la introspección de volver a la casa. El mundo ha decidido parar. En el caso de Chile, situaciones muy extremas, como las vividas no hace mucho, movieron al pueblo a repensar los extremos violentos que lo tuvieron co o protagonista. Basualdo, comparó este momento como un gran choque, un colapso. Las ciudades se han vuelto peligrosas, y la herida más fuerte de esta crisis la llevan las instituciones que han sido muy demandantes con los artistas a causa del mercado, un factor muy condicionante. “De allí la importancia de buscar nuevos espacios”.

¿Cuáles? Alguien postuló la resignificación de un balcón, también se trajo la idea de volver al autocine. Casi todos coincidieron en que los museos deben reinventarse, en los peligros del ultranacionalismo, del neofascismo, en la necesidad de establecer puentes y la importancia de que el museo apoye la nueva cultura ciudadana, que el museo permita “habitar las exposiciones, que sea siempre una vitrina de experiencia”.

¿Cómo pensar al otro? Ese otro es el público. No hay respuestas, sólo preguntas. También queda la duda sobre si desaparecerá todo aquello que el arte nos brindó, el goce estético, el contacto presencial y el nietzscheano pensamiento: “El arte, verdadero estímulo de la vida”.