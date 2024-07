San Diego celebró con esplendor la nueva edición de Comic Con

El climax de Comic Con fue la presentación de Marvel, un show de una hora a todo trapo, mezcla de concierto de rock y circo, en el cual Kevin Feige, presidente de Marvel Studios anunció las cinco superproducciones para 2025 y 2026: “Captain America”,“Brave New World, Thunderbolts*” (con un asterisco sin explicación por ahora), “Fantastic Four: First Steps” y los próximos dos “Avengers” – “Doomsday” y "Secret Wars”.