Rami Malek será Buster Keaton en una serie de Matt Reeves

Keaton, que vivió entre 1895 y 1966, es considerado una de las estrellas más destacadas de la era del cine mudo además de Charlie Chaplin. Comenzó de niño en actos de vodevil junto a sus padres, que eran artistas itinerantes, antes de pasar al cine a fines de la década de 1910. La primera película de Keaton fue la comedia muda de Roscoe "Fatty" Arbuckle "The Butcher Boy". Trabajando con creativos y ejecutivos de alto rango, incluidos Douglas Fairbanks, Joseph M. Schenck y Edward F. Cline, se hizo conocido por realizar acrobacias exageradas y comedia física con una expresión facial inexpresiva. Después de formar Buster Keaton Productions con Schenck, también comenzó a dirigir, con sus películas más conocidas como "Sherlock Jr.", "Steamboat Bill, Jr." y “Nuestra Hospitalidad”, entre otros.

Malek es mejor conocido por interpretar a Elliot Alderson en “Mr. Robot” de 2015 a 2019, así como por interpretar a Freddie Mercury en la película biográfica de Bryan Singer de 2018 “Bohemian Rhapsody”. Este último le valió el premio al mejor actor en varias entregas de premios, incluidos los Oscar. Los otros créditos de Malek incluyen "The War at Home" de Fox y "The Pacific" de HBO, así como "Short Term 12", "Papillon" y "No Time to Die".