Shakira habló de Piqué y fulminó a Clara Chía

Luego de asumir que se encuentra "en el ojo público" y que además la de ellos "no fue una separación normal" por los condimentos que tuvo, además de tratarse de dos personas muy conocidas internacionalmente.

De todos modos, aseguró que "ahora me siento completa. Me siento más fuerte que una leona", tras vivir esta historia de desamor, luego de 12 años de relación con Piqué, uno de los mejores defensores de la historia del Barcelona.

Shakira.jpg Wikipedia.

10 frases de la entrevista de Shakira

1. "He sido una enamorada del amor y he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día".

2. "Cuando una mujer se enfrenta a la vida sale fortalecida".

3. "Estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal".

4. "Ahora me siento completa. Me siento más fuerte que una leona".

5. "Dependo de mi misma, tengo dos niños y tengo que ser una leona por ellos".

6. "Mis letras son más eficaces que una visita a un psicólogo".

7. "Lo contrario de la depresión es la expresión".

8. "Alguien debería haber tomado una foto de cómo empecé y cómo acabé la sesión con Bizarrap. Fue un desahogo para mi proceso de sanación".

9. "Hay que tolerar la frustración, hay que cosas que no salen como uno quiere".

10. "En el infierno hay un lugar para las mujeres que no apoyan a otras mujeres".