"Siete casas vacías" de Schweblin sigue cosechando premios: ahora el National Book Awards

Como dijo a Télam cuando se publicó el libro en Argentina, los relatos reunidos "tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que suceden en un plano real y cercano, pero en el que ocurren algunas cosas que funcionan como válvulas de escape, como ollas de presión, buscando soluciones que quedan por fuera del pacto sociocultural de la normalidad".

Para la escritora radicada en Alemania hace ya una década, "hay una búsqueda de todo lo que queda por afuera de eso. Una búsqueda y también soluciones que encuentran los personajes. Hay una comunión entre nuestro mundo real y un montón de otras texturas que están cerca pero no nos animamos a tocarlas".

Pero la autora de las novelas "Kentukis" y "Distancia de rescate" no sólo ganó el Ribera Duero, también el Casa de las Américas; fue finalista del Booker International Prize y del Man Booker Prize y en septiembre de este año fue galardonada con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2022. La narrativa de Schweblin cosecha premios por su capacidad creativa de tensionar los bordes entre la ficción y lo real.

Además de la escritora argentina, integran la lista de finalistas del National Book Awards en la categoría de Literatura Traducida "A New Name: Septology VI-VII", de Jon Fosse; "Kibogo", de Scholastique Mukasonga; "Scattered All Over the Earth" de Yoko Tawada; y "Mandíbula" de la ecuatoriana Mónica Ojeda.

Al enterarse de la noticia, Ojeda tuiteó: "Qué cosa más enorme haber entrado a la short list con @sschweblin. Me muero. Gracias, @sarahkbooker y @Coffee_House_por haberlo hecho posible".