“Succession” lideró las candidaturas de los premios Emmy

El drama de HBO “Succession”, la historia de un magnate de los medios y su familia, encabezó la lista de candidatos al Emmy anunciada ayer con 25 nominaciones, incluida una a mejor serie dramática. Los competidoras para el mejor drama incluyen la serie coreana “El Juego del Calamar” y el éxito de ciencia ficción “Stranger Things” de Netflix Inc. y “Euphoria”, de HBO sobre estudiantes de secundaria que navegan por el mundo. “Ted Lasso” de Apple TV+ obtuvo 20 nominaciones y defenderá su título como mejor comedia del año pasado. Se enfrentará a “Hacks”, “Only Murders in the Building”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, entre otros. Los ganadores de los Emmys, los máximos galardones de la televisión, se anunciarán en una ceremonia el 12 de septiembre.