Tarantino, en su segundo libro, evoca los años 70 en cine

La temática de la obra no va a sorprender a quienes han seguido el recorrido del realizador. Algunas de las películas favoritas del director se filmaron en está década, como “Tiburón”, “Taxi Driver”, “Carrie” o “Apocalypse Now”, pero también clásicos de serie B de los 60, películas de terror y cine bélico. Según afirma el medio Far Out Magazine, “el director también ha expresado planes para escribir una novela individual sobre un veterano de la Segunda Guerra Mundial que busca consuelo en el cine mundial y, abrazando las películas de Kurosawa y Federico Fellini, huye del artificio de Hollywood en favor de las películas extranjeras”.

Al parecer, Tarantino ha tomado la decisión de dejar la cámara indefinidamente para poder dedicarse a escribir y, sobre todo, dedicar tiempo a su familia .Sin embargo, hay muchos que esperan que se reanude rápidamente en un set de filmación, como Uma Thurman, que todavía espera “Kill Bill Vol. 3”. Tarantino lleva tiempo especulando con la idea de amesetar su faceta de director de cine después de rodar su décima película, “Érase una vez en Hollywood”, que consiguió diez nominaciones a los Oscar y posibilitó que Brad Pitt obtuviera la primera estatuilla de la Academia. “Me gusta la idea de una filmografía de sólo diez películas”, dijo.