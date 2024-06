Taylor Swift dio su apoyo a Lady Gaga tras los rumores de embarazo: "Es irresponsable..."

"No estoy embarazada, solo lloré mucho en el gimnasio", escribió Gaga en una publicación de video para sus 9,3 millones de seguidores en TikTok. La respuesta de la cantante incluyó un guiño a la canción "Down Bad" de Taylor Swift, la cuarta canción de su exitoso álbum "The Tortured Poets Department". Gaga también incluyó un enlace a HeadCount.org en su respuesta en video y alentó a sus seguidores a registrarse para votar.