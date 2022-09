Tom Hardy participó por sorpresa de un torneo de Jiu-Jitsu y se llevó el oro

tom hardy

Haciéndose eco de su papel en el drama de MMA Warrior de 2011, Hardy surgió de la nada y ganó todos sus combates.

image.png

Hablando con The Guardian, un portavoz de los campeonatos llamó a Hardy un "tipo realmente agradable". “Todos lo reconocieron, pero él era muy humilde y estaba feliz de tomarse un tiempo para que la gente se tomara fotografías con él”, dijo el vocero. “Fue un verdadero placer tenerlo compitiendo en nuestro evento”.

La impactante aparición del sábado en Milton Keynes es la segunda vez en los últimos meses que Hardy ingresa a un torneo de artes marciales sin previo aviso. En agosto, la estrella de Mad Max: Fury Road ganó el REORG Open Jiu-Jitsu Championship en Wolverhampton, Inglaterra.

“Lo reconocí de inmediato. Todo el mundo sabe quién es Tom Hardy, ¿no?" Danny Appleby, el oponente de Hardy en Wolverhampton, le dijo a su periódico local, Teeside Gazette, después de enfrentarse al actor. “Estaba en shock. Él dijo 'olvídate de que soy yo y haz lo que normalmente harías'".

Appleby continuó: “Es un tipo realmente fuerte”, continuó, “no lo pensarías siendo una celebridad. Lo hago bien, he hecho unos seis torneos y he estado en el podio en todos. Pero es probablemente el competidor más duro que he tenido; ciertamente estuvo a la altura de su personaje de Bane, eso es seguro”.