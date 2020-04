Venecia insiste en que se hará

En ese “resto” no faltó una mención a Cannes: “Todo es posible -resaltó Cicutto- y todo puede ser estudiado, pero parece desconcertante que Thierry Fremaux, el delegado de Cannes, diga que continúa estudiando y no diga nada de lo que quiere hacer. Nosotros vamos para adelante con nuestro programa, si Cannes está aún pensando no hay diálogo. No hay ninguna hipótesis hasta la fecha”, remarcó.