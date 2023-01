Viviana Canosa reveló qué sintió al ver su silla vacía tras su salida de A24

Ahora en diálogo con Marcelo Polino, recordó cómo vivió aquella situación. “Yo estaba en la casa de mi viejos y le digo a los chicos del grupo de Whatsapp del programa ´Yo no estoy mirando en vivo. Díganme qué está pasando porque si pasa algo groso, yo me infarto´”, relató en Polino Auténtico, por Radio Mitre.

Viviana señaló: “¡Medía un montón la silla vacía y la musiquita!”. Además, la conductora que ahora se desempeña en La Nación+ habló de Baby Etchecopar, su colega en A24, quien o de lo lindo después del “apagón”. “Él se portó tan bien conmigo cuando me amenazaban, me hicieron pelota, fue tan caballero que puede decir lo que quiera”, indicó.

“Me fui bien, después de hecho el dueño del canal me llamó y me agradeció”, contó. Y respecto a esa charla con el pope del grupo, Viviana añadió: “Y yo le agradecí por todo lo que había pasado, me fui en otros términos”, aseguró en lo que respecta a su relación con Vila.