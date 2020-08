Vuelve al streaming valioso film sobre César Pelli

“Cesar Pelli, un joven arquitecto”, en el que Miguel Rodríguez Arias comenzó a trabajar en 2013 (su estreno fue en la TV Pública, y luego repetido como homenaje a Pelli cuando falleció) podrá volver a verse desde esta semana por partida doble, tanto en la plataforma Octubre TV (mañana a las 22), y a partir del viernes en Construir TV, donde estará disponible hasta el 12 de agosto.

El documental da una rigurosa mirada a la vida, obra y pensamiento de Pelli, empezando por su infancia y su primer aprendizaje en Tucumán hasta cuando enfrentó desafíos titánicos, como los de las citadas torres que implicaron que los típicos rascacielos que solo se podían ver en el Primer Mundo ahora podrían ser parte del paisaje urbano de un país hasta ese entonces considerado subdesarrollado, como Malasia, hasta grandes creaciones como la Torre del Museo de Arte Moderno de Nueva York o el Bank Boston en Catalinas Norte, Buenos Aires.

Lo mas interesante del formato del film es que Rodríguez Arias aprovecha al máximo al propio Pelli en largos y sustanciosos reportajes donde el arquitecto habla no solamente sobre sí mismo y su obra, sino sobre todo lo que se le viene a la mente. Esto le permite al director dividir su documental en varios capítulos que no siempre tienen que ver con los edificios de Pelli, sino más bien con sus interesantes conceptos sobre la arquitectura como arte, a pesar de que reconoce que “yo no elijo lo que diseño, me dicen dónde estará y qué uso tendrá el edificio que me encargan”. También hay ideas sobre la arquitectura islámica, y momentos increíbles donde el propio Pelli, a mano alzada, ilustra el diseño de una de sus torres con un dibujo, Para eso Rodríguez Arias utilizó con inteligencia, pero también con discreción, fragmentos de otros documentales, incluyendo “Cuánto pesa su edificio, Sr. Foster”, de Norberto López Amado y Carlos Carcas, o “Apuntes sobre Frank Ghery”, de Sidney Pollack e incluso usa una breve toma de otra superproducción hollywoodense, esta vez no con Sean Connery sino con Tom Hanks y Bruce Willis, “La hoguera de las vanidades”, la sátira que filmó Brian De Palma sobre la novela de Tom Wolfe.

Además del propio Pelli, hablan socios de su estudio y arquitectos argentinos, e incluso hay un capítulo del documental cuyo titulo lo dice todo: “El Buenos Aires de César Pelli”. Indispensable para un estudiante de esta disciplina, pero también hay que recomendarlo al público en general como un acercamiento a un métier que parece tan lejano de las posibilidades de la gente común como poder diseñar y construir un edificio a la altura de las torres de Kuala Lampur.