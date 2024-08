"Welcome to Derry", la serie de Max precuela de "It" confirma una esperada noticia

Welcome to Derry llegará a Max y HBO en algún momento de 2025.

El elenco y el equipo de la próxima serie precuela de It, Welcome to Derry, están listos para pasar al siguiente trabajo. Al publicar la excelente noticia en su cuenta de redes sociales, el co-showrunner, productor ejecutivo y coguionista del proyecto, Jason Fuchs, compartió una actualización completa con una foto del set.