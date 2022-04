Bitcoin opera en mínimos de tres semanas y se aleja del camino a los u$s50.000

"Básicamente, el precio se está moviendo gradualmente hacia abajo, y en el corto plazo, está atascado en una zona de consolidación de 40.000 a 48.000 dólares", indica Naeem Aslam, jefe de análisis de AvaTrade.

Desde el punto de vista del análisis técnico, el bitcoin entró en una consolidación la semana pasada que acabó en corrección o, lo que es lo mismo, en una especie de 'throw back' pero sin rebote, "lo que invalida la figura técnica que había dibujado el precio, ya que el triángulo simétrico no está funcionando", explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. "No obstante, esto no quiere decir que haya caídas a la zona de u$s36.500 y u$s35.000, los soportes más importantes", agrega.

"Lo que a los operadores les gustaría ver es que el precio rompa por encima del nivel de 50.000 dólares, ya que eso sólo traerá más interés al bitcoin", apunta por su parte Aslam.

Las caídas se producen pese al incremento de las compras de Luna Foundation Guard (LFG),la entidad que respalda la stablecoin TerraUSD, que añadió 173 millones de en bitcoins a su cartera durante el fin de semana a través de una serie de compras. LFG tiene ahora 39.897,98 bitcoins, con un valor aproximado de 1.670 millones.

Ether, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, siguió un patrón similar durante el fin de semana y también bajó a unos u$s3.200. Otras criptomonedas importantes tuvieron un comportamiento mixto. AXS y el token luna de Terra habían caído recientemente alrededor del 1,5% y el 2%, respectivamente. Pero el popular meme token DOGE subió un 5%. La negociación fue escasa.

El rendimiento de las criptomonedas últimamente ha coincidido en gran medida con los principales mercados de valores, que también han caído. El Nasdaq, centrado en la tecnología, cerró el viernes con una caída de más de un punto porcentual. El S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones también cayeron, ya que los inversores siguieron procesando una serie de acontecimientos históricos que podrían llevar a la economía mundial a la recesión.