La burbuja de la IA podría provocar la peor caída del S&P 500 desde 2008, según un importante banco de Wall Street

El furor por la inteligencia artificial podría desmoronarse en los próximos dos años, provocando un desplome del índice de referencia de la bolsa norteamericana superior al 30%. También recomendó cómo cubrirse ante ese escenario.

Mientras el rally alcista vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) parece no encontrar techo, el jefe de estrategia de mercado de un importante banco de inversión de Londres hizo una fuerte advertencia : esa tendencia podría terminarse pronto, lo que podría desencadenar la caída más grave de la bolsa norteamericana desde la crisis financiera mundial de 2008 .

Las acciones de las grandes empresas tecnológicoas — conocidas como hyperscalers — alcanzaron niveles récord este año, impulsadas por el optimismo ante el aumento del gasto en infraestructura de IA, el cuál llegó a niveles sin precedentes.

En poco tiempo, superaron el dinero destinado a otros grandes proyectos de la historia reciente , como el ferrocarril, la red de autopistas interestatales de EEUU, el programa F-35 , el Plan Marshall y el programa Apolo .

Sin embargo, Joachim Klement , de Panmure Liberum , señaló que su escenario base es que esa tendencia se desmorone en los próximos dos años, lo que provocaría una fuerte caída de las acciones. "Mi convicción principal es que la burbuja de la IA estallará en 2027 o en 2028, es decir, en algún momento de los próximos dos años" , dijo Klement en una entrevista a Bloomberg .

Advirtió que el flujo de caja de las empresas hyperscalers en gran medida se agotó, mientras que el costo de endeudamiento está aumentando rápidamente y se está volviendo prohibitivo para estas compañías , entre las que se encuentran Amazon, Microsoft, Google y Meta .

Inversiones a gran escala en un entorno volátil

Klement es uno de los primeros en pronosticar el fin de la actual racha alcista en Wall Street. Estimó que para finales de 2027, el S&P 500 retrocedería hasta los 5.000 puntos, lo que implica una caída del 36 % respecto a los niveles actuales. A su vez, prevé que el Stoxx 600 de Europa caerá a 430 puntos, más del 30% por debajo de los niveles actuales.

De hecho, hasta mediados de septiembre, su hipótesis principal era que el S&P 500 alcanzaría los 8.300 puntos para finales del próximo año. Su cambio de opinión refleja la preocupación de que la inflación persistente a nivel global y el aumento en el costo del crédito en el mercado de deuda.

Wall Street advierte: La burbuja de IA podría generar una crisis histórica.

"Es una situación en la que la gente se está enfocando únicamente en una cosa, y esa es las utilidades, en particular las de las empresas tecnológicas", dijo Klement. "Y justifican cualquier obstáculo macroeconómico, crediticio o de cualquier otro tipo que se te ocurra con ese argumento".

El gasto de capital en centros de datos por parte de las hyperscalers en 2026 podría más que duplicarse con respecto al nivel del año pasado para alcanzar los u$s713.000 millones, según estimaciones de Bloomberg.

Se prevé que esa cifra siga aumentando el próximo año — aunque a un ritmo más lento — y sirvió de base para muchas de las proyecciones de utilidades de las empresas tecnológicas estadounidenses.

Recomendaciones y planes de contigencia

De todas maneras, Klement reconoció que su pronóstico bajista podría ser prematuro: "Estoy empezando a preocupar a la gente hoy por algo que creo que podría suceder en seis a nueve meses". Por ejemplo, pronosticó ganancias de alrededor del 10% este año para el Euro Stoxx 600.

Más que aconsejar que vendan ahora, el estratega les recomienda a sus clientes que desarrollen planes de contingencia y herramientas de sincronización que ayuden a identificar el inicio de una caída: "Lo que le digo a la gente es que ahora es el momento de prepararse".

Su recomendación principal es "adoptar una estrategia totalmente defensiva" una vez que el S&P 500 caiga por debajo del promedio móvil de 200 días, un indicador técnico que calcula el promedio del precio de cierre del índice para ayudar a identificar las tendencias del mercado a largo plazo. Si eso ocurre, recomienda sectores ultradefensivos, como las acciones de empresas de alimentos, tabaco y productos farmacéuticos.