Cedears: tasas récord, euforia por la IA y Brasil reordenan el mapa de acciones, ¿qué puede pasar ahora?

El salto de los rendimientos en Estados Unidos, el impulso tecnológico y el rally brasileño marcaron el último mes entre los Cedears. Analistas explican qué puede sostener estas tendencias y dónde ven oportunidades de inversión.

Los Cedears cerraron un mes atravesado por fuertes diferencias entre sectores, con la tecnología y Brasil entre los principales focos de atención del mercado.

La renta variable internacional atravesó el último mes con una marcada dispersión entre sectores y compañías , ante un escenario que combinó el endurecimiento de las condiciones financieras en Estados Unidos , el renovado impulso de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y una mayor volatilidad en algunos mercados emergentes .

A eso se le sumaron la presión del petróleo sobre las expectativas de inflación y, en Brasil, una elección presidencial que modificó con fuerza las expectativas de los inversores. Así, mientras buena parte de Wall Street cerró el período en baja, determinados segmentos tecnológicos lograron desacoplarse y otros sectores más expuestos al costo del financiamiento, al consumo y a las materias primas quedaron rezagados.

Esa dinámica también se trasladó al mercado local a través de los Cedears , donde las diferencias entre ganadores y perdedores fueron particularmente amplias. A las tendencias provenientes de Wall Street se sumó además el fuerte rally de las acciones brasileñas , que llevó a la bolsa del país vecino a alcanzar máximos históricos.

En este contexto, analistas consultados por Ámbito explicaron qué factores estuvieron detrás de estas variaciones, qué variables pueden condicionar al mercado en los próximos meses y dónde empiezan a aparecer oportunidades de inversión dentro del universo de Cedears.

Uno de los principales factores que atravesó al mercado durante septiembre fue el endurecimiento de las condiciones financieras en Estados Unidos . Según explicó a Ámbito Tomás Sisto Bourel, research analyst de Fortress Capital , “el gran evento de septiembre fue la suba de tasas” , un movimiento que no se observaba desde julio de 2023 y que tuvo un impacto muy diferente según el sector.

En ese escenario, nueve de los once sectores del S&P 500 terminaron el período en baja y cerca del 78% de las compañías del índice retrocedieron. Sin embargo, la corrección no fue homogénea. Entre los más castigados estuvieron el inmobiliario, con una caída de 6,8%, financieras, con 6,2%, y materiales, con 6%.

En cuanto a las inmobiliarias y financieras, Sisto Bourel vinculó el peor desempeño con el encarecimiento del crédito, dado el peso que tiene el financiamiento en ambas actividades. Según explicó, con tasas más altas “se encarece el fondeo y termina presionando tanto la actividad como las valuaciones”. En materiales, en cambio, apuntó a otro canal, ya que un escenario de tasas elevadas tiende a favorecer una apreciación del dólar y, por esa vía, puede presionar sobre el precio de las materias primas.

Esa mayor sensibilidad se hizo todavía más evidente al observar el desempeño por industrias. Dentro del sector inmobiliario, los REITs hipotecarios, vehículos que invierten principalmente en hipotecas y títulos respaldados por créditos a la vivienda, retrocedieron 19,2%. A su vez, el financiamiento hipotecario cayó 17,4% y los servicios inmobiliarios 11,2%. En paralelo, dentro del sector financiero también se registraron bajas importantes, con una caída de 10,3% en mercado de capitales, de 8,8% en gestoras de activos y de 7,7% en bancos diversificados.

Frente a esa debilidad, las tecnológicas lograron desacoplarse y avanzaron 7,1%, con las mayores subas concentradas en equipos de comunicación, equipamiento para fabricar chips, semiconductores y componentes electrónicos. Para Sisto Bourel, esa fortaleza respondió a una combinación de valuaciones más castigadas, tras la corrección de julio y agosto, y resultados corporativos mejores a lo esperado.

En particular, destacó los balances de Nvidia y Micron, que volvieron a mostrar una demanda sólida vinculada con inteligencia artificial y centros de datos, y sostuvo que “esa combinación de mejores resultados, valuaciones algo más castigadas y una recuperación del momentum” permitió que el sector mostrara un desempeño relativo superior.

Los resultados de Nvidia reforzaron la fortaleza de la demanda vinculada con inteligencia artificial y centros de datos.

En la misma línea, Federico Izaguirre Prencesvalle, Head of Private Banking, sostuvo que el mercado entró en un escenario de “growth concentration”, donde los inversores priorizan compañías capaces de demostrar crecimiento de ingresos, expansión de ganancias por acción y una demanda estructural fuerte. Según explicó, la inteligencia artificial reúne esas condiciones y eso ayuda a entender por qué el mercado continúa tolerando rendimientos elevados de los bonos del Tesoro, incluso con la tasa a 10 años en torno al 5,3%.

Los Cedears reflejaron el boom de la IA y sumaron el factor Brasil

La fuerte dispersión internacional también se trasladó al mercado local a través de los Cedears. Entre las mayores subas se destacaron AMD e Intel, fabricantes de semiconductores, con avances de 39,6% y 30,4%, respectivamente, Celestica, especializada en hardware y fabricación electrónica, con 39,1%, y CrowdStrike, dedicada a la ciberseguridad, con 34,7%. En estos casos, el desempeño acompañó la fortaleza que mostraron en Wall Street las compañías más vinculadas con la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial.

Del otro lado, las bajas se concentraron en varios de los grupos que habían quedado rezagados en Estados Unidos. Entre las financieras, Blackstone cayó 17,8%, Bank of America 12,8% y Goldman Sachs 9,8%. A su vez, dentro del consumo Nike retrocedió 11,2%, Home Depot 11% y Starbucks 10,6%, mientras que entre las mineras de metales preciosos Pan American Silver perdió 11%, Barrick 8,2% y Newmont 6,1%.

Para Izaguirre, el caso del consumo responde a una lógica distinta a la tecnológica. Según explicó, compañías como Nike, Home Depot o Starbucks dependen en mayor medida de la salud del consumidor y, en un contexto de tasas altas, crédito más caro, inflación todavía elevada e incertidumbre económica, “el mercado empieza a preguntarse si el consumidor va a mantener el mismo nivel de gasto”.

En metales preciosos, en cambio, Izaguirre señaló que el oro y la plata venían de un ciclo muy fuerte y que el aumento de los rendimientos del Tesoro, junto con la fortaleza del dólar, favoreció una toma de ganancias.

Sin embargo, el mayor impulso del período llegó desde Brasil. Magazine Luiza, uno de los principales grupos minoristas del país, trepó 79,4%, BTG Pactual, banco de inversión, avanzó 45,8%, XP, plataforma de inversiones y servicios financieros, ganó 43%, y Localiza, dedicada al alquiler de vehículos, subió 42,8%. Así, las cuatro mayores alzas entre los Cedears con volumen correspondieron a compañías brasileñas.

El rally de Brasil llevó a varias de sus principales compañías a liderar las subas entre los Cedears.

En este caso, Izaguirre sostuvo que el movimiento estuvo directamente vinculado con las expectativas previas a la elección y con la reacción posterior al resultado. En la misma línea, desde PPI señalaron que el desempeño electoral de Flávio Bolsonaro y el avance del PL en el Congreso reforzaron las expectativas de mayor disciplina fiscal y reformas. Esa lectura se reflejó en una apreciación del real, una compresión de las tasas y una fuerte revalorización de las acciones, que llevó a la bolsa brasileña a máximos históricos.

Qué mirar hacia adelante y dónde aparecen oportunidades

De cara a los próximos meses, Sisto Bourel considera que la trayectoria de las tasas seguirá siendo la principal variable a monitorear, aunque también advierte sobre otros factores capaces de sostener la volatilidad. Entre ellos menciona el elevado CAPEX asociado con la inteligencia artificial, las tensiones sobre el mercado de petróleo y la proximidad de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

A partir de esa combinación, su escenario contempla la posibilidad de una inflación más persistente y una pérdida de poder adquisitivo del dólar. Bajo esa hipótesis, Fortress mantiene una preferencia por la renta variable frente a la renta fija. “Creemos que una inflación más elevada puede erosionar una parte importante del rendimiento real de los instrumentos nominales de deuda”, explicó.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos se suman a las tasas, el petróleo y la IA como focos de volatilidad para los próximos meses.

Dentro de las acciones, la estrategia cambia según el perfil de riesgo. Para inversores más conservadores, la firma prefiere una mayor exposición a compañías value a través del ETF IVE, con el objetivo de reducir volatilidad. En cambio, para perfiles más agresivos mantiene una visión favorable sobre tecnología mediante el QQQ, al considerar que varias de las principales compañías todavía presentan valuaciones atractivas frente a sus perspectivas de crecimiento.

En la misma línea, Izaguirre sigue encontrando oportunidades entre las empresas que lideraron el impulso tecnológico. A pesar de las fuertes subas recientes, señaló que AMD, Nvidia, Broadcom, Micron, Celestica y Marvell continúan bien posicionadas por sus últimos balances y perspectivas.

Sin embargo, frente a un eventual aumento de la volatilidad, también plantea complementar la cartera con compañías de características más defensivas. Entre ellas mencionó Coca-Cola, Amazon, Microsoft y Alphabet, como alternativas para equilibrar la exposición frente a sectores de mayor crecimiento.

Así, el escenario hacia adelante combina dos ejes. Por un lado, tasas, inflación, petróleo y gasto en inteligencia artificial aparecen como las principales variables capaces de alterar las tendencias recientes. Por otro, las oportunidades siguen concentrándose tanto en compañías tecnológicas con fundamentos sólidos como en posiciones más defensivas que permitan amortiguar una eventual corrección.