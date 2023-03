Efecto pánico bancario global: ADRs y bonos se hundieron hasta 7,1%; S&P Merval cayó 4,7%

Con una altísima aversión a los activos de riesgo, por las repercusiones que pueda tener en el sistema financiero la quiebra del SVB, los indicadores de tensión de los mercados financieros se movieron con fuerte volatilidad este lunes, lo que hizo replantear a inversores las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos, algo que desencadenó la mayor avalancha de bonos desde al menos 2008.

El banco SVB, centrado en las "startups", se convirtió la semana pasada en la mayor entidad en quebrar desde la crisis financiera de 2008, enviando ondas de choque a los mercados mundiales. Por ello, el presidente estadounidense, Joe Biden, salió a llevar tranquilidad a los mercados: dijo que se comprometerá a hacer todo lo necesario frente a la crisis bancaria, cuya quiebra de SVB obligó a los reguladores a intervenir con medidas de emergencia.

No había sido suficiente el anuncio que durante el fin de semana realizaron en conjunto la Fed y el Tesoro de EEUU, cuando habían prometido que los depositantes del SVB tendrían acceso a la totalidad de sus depósitos, (sin la protección sobre accionistas y determinados bondholders).

Bajo este panorama, los bonos nominados en dólares anotaron bajas de hasta más de 7% en la bolsa porteña: el Global 2038 se derrumbó 7,1%, el Global 2046, un 3,7%, y el Bonar 2041, un 1,8%. En Nueva York, los títulos argentinos cayeron hasta 5,2% (Bonar 2029).

En efecto, el riesgo país argentino medido por el banco JP Morgan trepó 1,8% a 2.322 puntos básicos, luego de tocar en la apertura del mercado las 2.444 unidades , un nivel no visto desde noviembre pasado.

"El colapso de los bancos Silvergate Capital (banco cripto) y Silicon Valley Bank golpeó a los activos de riesgo, de los que los Globales forman parte", señalaron desde StoneX.

Luego de que las autoridades de EEUU intervinieron para limitar las consecuencias de la repentina quiebra del Silicon Valley Bank, se hundieron este lunes en el mercado las expectativas de que la Reserva Federal se muestre agresiva con la política monetaria para frenar la inflación. De hecho, Goldman Sachs dijo que ya no espera que la Reserva Federal suba las tasas en su reunión de la próxima semana.

"El potencial cambio de rumbo de la Fed en la política monetaria podría implicar una leve recuperación para los bonos argentinos", estimó Portfolio Personal Inversiones (PPI). "Por un lado, una disminución en el endurecimiento de la tasa de interés podría generar que los inversores, en busca de mayor rendimiento, incluyan en sus portfolios títulos más riesgosos -de 'beta' elevado- como los argentinos", agregó.

"Por ahora no fue el fin del sistema financiero, ni un nuevo 2008. De hecho, veo muchos más verdes de los esperados. Y eso que tomaron una decisión que no deja feliz a nadie, pues rescataron a depositantes no cubiertos por seguro pero no al banco, su accionistas y acreedores", evaluó el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño.

Hacia el cierre de la actividad financiera, donde la bolsa recortó su operatoria en 60 minutos para acomodarse a Wall Street, el FMI anunció la revisión a las nuevas metas de reservas para el país ante la peor sequía en muchos años, lo que permitirá el desembolso de unos 5.300 millones de dólares. Al mismo tiempo, el Gobierno se comprometió a no utilizar las reservas para comprar bonos en dolares (o sea intervenir en los tipos de cambio financieros).

S&P Merval y ADRs

Mientras tanto, en el segmento de renta variable, el índice líder S&P Merval de BYMA se hundió un 4,7% hasta las a 225.227,52 unidades, luego de caer un 3,8% la semana pasada.

El desplome global también condicionó la performance de los papeles de empresas argentinas, que cerraron con caídas de hasta 7,1%. Entre los descensos más pronunciados del día, se destacaron YPF (-7%); Despegar (-5,4%); banco BBVA (-5%); IRSA (-4,9%); Transportadora Gas del Sur (-4,3%); y Vista (-3,8%).

La incertidumbre financiera global abre un nuevo frente de tormenta para la economía argentina dado que se acentuarán los temores a una retracción que afecte las ya débiles exportaciones del país.

En Wall Street, se vivió una jornada muy volátil. Tras caer hasta casi 2%, Wall Street terminó dispar, pero resistió ante el temor que provocaron las quiebras bancarias de los últimos días en Estados Unidos, en tanto las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas por el temor al contagio en el sector. El Dow Jones cedió 0,3%, el Nasdaq ganó 0,5% y el S&P 500 perdió 0,2%.

Wall Street abrió en rojo por la crisis que golpea al sector bancario estadounidense, al punto de llevar a las autoridades a garantizar la totalidad de los depósitos de los clientes el domingo. Pero luego la mayor bolsa mundial recuperó terreno y terminó dispar y bastante cerca del equilibrio, en parte gracias "a sectores sensibles a las tasas de interés, que subieron por la caída de los rendimientos de las obligaciones" del Tesoro, explicó en una nota de análisis Edward Moya, de Oanda.

"Los que siguen atravesando la tormenta son los bancos regionales, en donde los depositantes se apresuran para retirar sus depósitos (hoy el etf IAT perdió un 15%)", comentaron desde SBS. Por otro lado, la tasa del bono de EEUU a 2 años retrocedió 60 puntos básicos a 3,99%, mientras que la tasa de 10 años cayó 15 bp a 3,55%.