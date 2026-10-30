El Banco de Japón mantuvo la tasa sin cambios y el yen encadena su tercera suba consecutiva + Agregar ámbito en









En paralelo, la baja en acciones tecnológicas afecta al dólar, que no se beneficia de la búsqueda de refugio de los inversores. Otras autoridades monetarias como el BCE y la Fed mantuvieron sus tasas, aguardando un escenario más propicio para recortes.

El yen avanza por tercera jornada, impulsado por la decisión del Banco de Japón de mantener tasas. ecobolsa.com

El yen se dirige este viernes hacia su tercera suba diaria consecutiva, luego de que el Banco de Japón (BoJ) mantuviera estables las tasas de interés, aunque revisó al alza sus previsiones de inflación.

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La volatilidad en Wall Street reconfigura la búsqueda de cobertura: un fuerte retroceso en las acciones ligadas a la inteligencia artificial disparó la demanda de activos de refugio, aunque esta vez los inversores esquivaron al dólar. En paralelo, la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro acentuó la presión vendedora sobre el dólar.

La volatilidad en Wall Street reconfigura la búsqueda de cobertura. Imagen creada con inteligencia artificial El detalle El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés de referencia en el 1,25%, en una decisión anticipada por el mercado. Sin embargo, la autoridad monetaria subrayó que su política ingresó en una nueva fase de endurecimiento, abierta a aplicar incrementos cada pocos meses. Tras el anuncio, cabe señalar que el yen se fortaleció hasta alcanzar un máximo de 157 unidades por dólar, encaminándose a cerrar octubre con una leve mejora del 0,2%.

En el transcurso de la semana, el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda optaron por mantener intactas sus tasas de interés. Las autoridades monetarias aguardan un escenario más propicio para aplicar recortes, contenidas por una inflación persistente y condiciones financieras crecientemente restrictivas.

Banco de Japón: Mantuvo la tasa de interés de referencia en 1,25%, pero revisó al alza previsiones de inflación. Sin embargo, su tarea está lejos de finalizar, ya que los precios de la energía cotizan cerca de máximos de varios meses y el conflicto en Medio Oriente continúa sin una resolución clara a la vista. La próxima semana, la atención del mercado se centrará en el Banco de Inglaterra y el Banco de la Reserva de Australia, cuyas decisiones sobre las tasas de interés mantendrán la atención de los inversores.

"Creo que se trata solo de una pausa temporal. El ciclo de endurecimiento a nivel mundial va a continuar y seguirá siendo un motor para los mercados de divisas", afirmó Khoon Goh, estratega de ANZ. "La gran pregunta, al entrar en 2027, es si acabaremos teniendo, potencialmente, aún más subidas si la inflación se mantiene elevada".

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