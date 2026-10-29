Las fintech redefinen su hoja de ruta: estabilización de la mora, reconversión de los negocios y apuesta por la IA

En el Argentina Fintech Forum 2026, los referentes del sector analizaron las señales de estabilización de la morosidad y las estrategias para ampliar el crédito, ganar escala e incorporar inteligencia artificial en un mercado cada vez más competitivo.

La industria fintech volvió a reunirse este jueves en una nueva edición del Argentina Fintech Forum 2026 , que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el marco de TecWeek Buenos Aires, bajo el lema “Infraestructura para la nueva economía” . El encuentro contó con 127 oradores, 23 paneles, dos escenarios simultáneos y representantes de más de 25 países .

Como cada año, el evento funcionó como un espacio para analizar los principales desafíos del sistema financiero y delinear la agenda de una industria que atraviesa una nueva etapa de transformación. En esta edición, tres focos clave atravesaron los debates: la estabilización de la morosidad , que fue uno de los temas que atravesó la industria durante el año; la expansión y reconversión de los modelos de negocio fintech ; y el avance de la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios.

El denominador común fue la búsqueda de mayor escala, rentabilidad y sostenibilidad de los negocios . Tras años de fuerte expansión de las billeteras virtuales, digitalización de los pagos e incorporación de millones de usuarios al sistema financiero, la industria fintech ingresa en una nueva etapa , atravesada por una competencia creciente y la necesidad de consolidar modelos de negocio que sean rentables en el largo plazo.

En este contexto, las alianzas estratégicas ( partnerships ) entre empresas cobran cada vez más relevancia como herramienta para ampliar la oferta de productos y servicios y ganar participación de mercado. Esta transformación se hace especialmente visible en segmentos como el crédito y los medios de pago , donde las compañías buscan nuevas oportunidades de crecimiento y diferenciación en un mercado cada vez más competitivo.

Uno de los principales temas del encuentro fue la evolución del crédito y la morosidad , después de un período de fuerte deterioro en la capacidad de pago de los usuarios. Si bien los representantes de la industria comenzaron a identificar señales de estabilización , coincidieron en que Argentina todavía enfrenta importantes desafíos estructurales para ampliar el financiamiento.

Durante el panel “Crédito en Argentina: una conversación profunda sobre presente y futuro”, que contó con la mirada de Martín Redrado (economista), Gonzalo Aziz (analista político y periodista), Juan Francisco Salviolo (Wayni) y Matías Friedberg (Ixpandit) como moderador, se presentaron cifras que reflejan tanto el crecimiento del ecosistema fintech como las limitaciones del mercado crediticio local.

Actualmente, alrededor de 21 millones de personas tienen algún crédito formal en Argentina, de las cuales 10,9 millones acceden a financiamiento a través de una fintech.

Juan Francisco Salviolo, de Wayni, explicó que las primeras señales de alerta comenzaron a observarse hacia fines de 2024, cuando incluso los mejores clientes empezaron a incrementar su exposición crediticia y a tener dificultades para afrontar sus compromisos.

Frente a ese escenario, las compañías avanzaron con estrategias de refinanciación, extensión de plazos y nuevos planes de pago, con el objetivo de distinguir entre aquellos usuarios que no tienen voluntad de pagar y quienes, pese a querer cumplir, perdieron capacidad económica para hacerlo.

Por su parte, el economista Martín Redrado vinculó el deterioro crediticio con el endurecimiento de la política monetaria durante el período electoral de 2025. En su análisis, la suba de las tasas de interés, combinada con la pérdida de poder adquisitivo, contribuyó a profundizar las dificultades de pago de familias y empresas.

“El Gobierno tuvo que subir la tasa de interés por las nubes y eso empezó a multiplicar el problema de moras. El problema de mora es por salarios que suben por detrás de la tasa de inflación y la tasa de interés que el BCRA la llevó a las nubes para que la gente no se vaya al dólar y se quedara en pesos”, señaló Redrado y agregó: “La política monetaria del año pasado llevó a multiplicar el interés compuesto y han decidido no hacer nada. Por suerte, ha habido mucha madurez de las fintechs y entidades financieras de darles más plazos a los que tienen voluntad de pago”, concluyó.

Redrado también sostuvo que el crecimiento del crédito requiere condiciones macroeconómicas más estables, una moneda confiable, equilibrio fiscal y el desarrollo de inversores institucionales capaces de financiar proyectos de largo plazo.

De las billeteras a los bancos: las fintech buscan escala y nuevos mercados

La transformación de los modelos de negocio fue otro de los grandes ejes del encuentro. En el panel “Presente y futuro del negocio financiero: escala, competencia y principalidad”, que contó con la presencia de Juan Manuel Brunetti (CPO de Prex), Pierpaolo Barbieri (CEO de Ualá), Maximiliano Raimondi (CFO de Lemon), Paula Arregi (VP sénior de Mercado Pago) y Martín Heine (CEO de Personal Pay), los principales ejecutivos del sector coincidieron en que la competencia ya no se limita a sumar clientes, sino que apunta a convertirse en la plataforma financiera que los usuarios eligen para realizar la mayor parte de sus operaciones cotidianas.

Esta búsqueda de principalidad está impulsando una ampliación de la oferta de productos, una mayor integración entre servicios financieros tradicionales y digitales y, en algunos casos, la incorporación de licencias bancarias para desarrollar negocios de intermediación financiera.

Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, destacó en su exposición la importancia del crédito y, en esa línea, anticipó un escenario de mayor competencia bancaria y sostuvo que la expansión de las licencias financieras podría contribuir a mejorar los productos, las tasas y las condiciones ofrecidas a los usuarios.

“Estamos muy atrasados en la región en relación con el crédito por PBI. Para solucionar ese problema, necesitamos intermediación financiera. Los FCI no permiten intermediar esos saldos. Parte de la decisión de convertirnos en bancos es poder tener esos saldos y de ahí construir una principalidad que aborda las problemáticas de la vida diaria del usuario tratando de solucionar el problema social que nos compete, que es el crecimiento del crédito como motor de la economía. Cuando no hay crédito, no hay posibilidad de movilidad social”, sostuvo Barbieri.

Una estrategia similar comienza a observarse en Personal Pay. Martín Heine explicó que la incorporación de Banco Macro y la adquisición de Banco Sáenz forman parte de una apuesta por ampliar las capacidades de intermediación financiera y fortalecer la propuesta de valor de la compañía.

Para el ejecutivo, la cantidad de clientes dejó de ser suficiente como indicador de éxito. La nueva competencia pasa por comprender las necesidades de cada usuario y ofrecer soluciones que combinen pagos, ahorro, inversiones y crédito dentro de un mismo ecosistema.

La expansión regional también ocupa un lugar central en esta nueva etapa. Juan Manuel Brunetti, de Prex, destacó la experiencia de la compañía en cuatro mercados (Chile, Uruguay, Brasil y Argentina) y señaló que el crecimiento debe apoyarse en infraestructura tecnológica. Entre las iniciativas recientes mencionó el lanzamiento de una solución para invertir en acciones y ETF de Estados Unidos desde un dólar, con horarios de operación adaptados a los hábitos de utilización de sus clientes.

Por su parte, Maximiliano Raimondi, de Lemon, describió la evolución de una compañía que nació enfocada en criptomonedas y que progresivamente incorporó productos financieros en pesos, como pagos, inversiones y fondos money market.

El ejecutivo también planteó que el desarrollo de productos de crédito podría formar parte de la próxima etapa de crecimiento de la compañía, en un escenario en el que las fronteras entre las billeteras digitales, las plataformas cripto y las entidades bancarias tradicionales comienzan a volverse menos definidas.

Por último, Paula Arregi (VP sénior de Mercado Pago) remarcó el cambio que está generando la IA en el uso cotidiano de las plataformas por parte de las personas y aseguró que se busca que esta tecnología se transforme en un “socio estratégico para la persona”.

En ese contexto, la principalidad podría convertirse en un desafío todavía mayor para las plataformas financieras, que deberán encontrar nuevas formas de diferenciarse más allá de los productos y las promociones.

Las voces de las fintechs

Durante el evento, Ámbito entrevistó a una serie de referentes de la industria preguntando sobre temas concretos: uso de la IA, tokenización, transfronterización y hasta morosidad.

Mendel es una fintech especializada en la gestión y automatización de gastos empresariales. Gastón Rozenblum, Sales Manager de la compañía, contó cuál es la estrategia en el uso de la IA para optimizar procesos: “La industria fintech hoy está orientada a tratar de optimizar todo lo que se pueda con el uso de la IA. En donde podamos meter la AI para laburar con AI, y lo que antes tardaba X cantidad de tiempo, ahora tarde un 10% de ese tiempo, creo que va hacia ahí. Obviamente con eso se optimizan costos y nosotros desde Mendel tratamos que las empresas nos vean como algo que les va a optimizar el trabajo, para dedicarle tiempo a otras cosas”.

Prex es una fintech especializada en pagos digitales, transferencias internacionales, cambio de divisas e inversiones. Daniel Conte, Country Manager de Prex Argentina, se refirió a la importancia de participar del evento y al proceso que está viviendo la compañía de ampliar mercados estratégicos: “Para nosotros estar en el evento es muy importante porque nos permite entender dónde estamos parados, cómo está creciendo el ecosistema” y agregó: “Nosotros seguimos nuestro plan internacional, creemos que es lo que nos diferencia, estamos en cuatro países, lanzamos inversiones en stocks en EEUU -ETF-, estamos por lanzar multimonedas, lanzamos cuentas en euro, todo el foco hacia afuera y al cliente buscarle esa solución de darle todo el complemento”.

Ondo Finance también habló con el medio. Se trata de una fintech estadounidense especializada en la tokenización de activos financieros tradicionales, como bonos del Tesoro de Estados Unidos, acciones y ETF. Melanie Steiner, directora para América Latina, comentó la experiencia en Argentina: “Nosotros hoy estamos dando la oportunidad en Argentina de acceder a activos americanos dolarizados. El mercado acá piensa mucho en la dolarización, ahorran en dólares o mandan pagos. De este lado, nosotros vemos la oportunidad que el usuario acá siempre busca formas de cómo participar del mundo de finanzas más novedoso viendo lo que pasa con el dólar de manera global”.

Por último, Ixpandit es una fintech argentina especializada en el desarrollo de soluciones de crédito digital, con foco en la inclusión financiera, la automatización y el análisis de datos para evaluar el riesgo crediticio. En este contexto, donde la morosidad se transformó en el centro del debate para las fintechs, Matías Friedberg, cofundador de Ixpandit, explicó qué espera sobre el desarrollo del crédito para 2027, pleno año electoral.

“El año que viene hay dos factores: uno positivo y uno negativo. El problema de la mora hizo que las empresas aprendan y ahora están más preparadas para prestar. En una situación normal deberíamos ver un crédito que va creciendo, pero cerca de una elección hay que pensar qué pesa más. Tiendo a pensar que los años electorales en Argentina son un desafío grande para los empresarios pero en general el crédito en Argentina tiene todo para crecer”, aportó Friedberg.

Por último, los distintos paneles con sus múltiples speakers también dejaron en evidencia la importancia de avanzar hacia esquemas de finanzas abiertas y marcos regulatorios que acompañen la innovación. Los CEOs coincidieron en que la infraestructura tecnológica, la confianza, la seguridad y la capacidad de interpretar las necesidades de los clientes serán factores determinantes para competir durante los próximos años.

De esta manera, el Argentina Fintech Forum 2026 dejó planteada una nueva etapa para la industria: menos centrada exclusivamente en la captación de usuarios y cada vez más orientada a construir relaciones financieras duraderas, ampliar el crédito y desarrollar modelos de negocio capaces de sostenerse en un entorno de mayor competencia y transformación tecnológica.