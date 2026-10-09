Wall Street se vuelca a los fondos money market al ritmo más rápido desde 2020

La magnitud de las entradas refleja la preferencia de los inversores por instrumentos líquidos y de menor riesgo en un contexto de tasas de interés elevadas.

La magnitud de las entradas refleja la preferencia de Wall Street por instrumentos líquidos y de menor riesgo.

Los inversores de Wall Street incrementaron sus posiciones en efectivo al ritmo más acelerado desde la pandemia y difícilmente reviertan esa estrategia en el corto plazo.

Así lo advirtió Michael Hartnett , estratega de Bank of America, quien señaló que una reducción significativa de esas tenencias dependerá de un giro contundente en la política monetaria de EEUU.

Los fondos del mercado monetario registraron ingresos por u$s166.400 millones en la semana finalizada el 7 de octubre , el mayor flujo semanal desde abril de 2020, según datos citados por Bloomberg.

La magnitud de las entradas refleja la preferencia de los inversores por instrumentos líquidos y de menor riesgo en un contexto de tasas de interés elevadas e incertidumbre sobre la inflación.

Hartnett sostuvo que el dinero permanecerá al margen de los mercados hasta que la Reserva Federal implemente un ciclo sostenido de flexibilización monetaria. “Sin recortes de tasas, no habrá reducción del efectivo", resumió el estratega en una nota publicada el viernes.

Las expectativas del mercado de deuda refuerzan ese escenario. Los operadores anticipan tres nuevos aumentos de las tasas de interés en EEUU hasta fines de julio, con el próximo movimiento previsto para la reunión de diciembre. Esta perspectiva contrasta con la expectativa de una relajación monetaria que podría incentivar el traslado de capitales hacia activos de mayor riesgo.

La acumulación de liquidez también se produce en un contexto de mayor competencia para las acciones. Los bonos y los instrumentos de efectivo ofrecen rendimientos atractivos, lo que reduce los incentivos para asumir la volatilidad de la renta variable.

En la última semana analizada, los fondos de bonos captaron u$s33.800 millones, mientras que los fondos de acciones recibieron u$s12.400 millones, de acuerdo con cifras de Bank of America. La diferencia evidencia la preferencia relativa por la renta fija frente a los activos bursátiles.