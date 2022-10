Gareca, el preferido para ser el DT de Independiente

En ese contexto, Gareca es el elegido para comandar el equipo en 2023, por lo que el “Tigre” podría tener una segunda etapa en el club de Avellaneda.

“¿Mi continuidad? Estoy tranquilo por lo que hago. Las estadísticas hablan por sí solas. Si la dirigencia quiere otra cosa, estaría bueno que lo manifiesten en privado. Yo vine a trabajar”, expresó Falcioni en conferencia de prensa.

En esa línea, remarcó: “Soy empleado y tengo contrato hasta julio de 2023, no hasta el final de campeonato. Si ya me llamaron o no, es privado”.

De esta forma, el “Emperador”, que semanas atrás había dicho que no tenía problemas en dar un aso al costado si la nueva comisión directiva se lo pedía, parece que ahora siembre el terreno con “miguelitos”, ante lo que cree como un destrato en su contra por parte de la dirigencia entrante.

“Nos sentaremos a charlar con Falcioni para ver si está de acuerdo con nuestra filosofía. Julio no es de nuestro gusto futbolístico, no lo hubiésemos ido a buscar, pero es una muy buena persona, es un caballero. Tenemos que charlar con él, escucharlo.

Pasado

Suponemos que existe un contrato, pero no sabemos si le pagan, si cobra o no...”, había manifestado Doman sobre la continuidad del “Emperador”.

Por su parte, Gareca, que está sin trabajo tras su paso por la selección de Perú, tiene un pasado vinculado al Rojo, al que ya dirigió y con el que fue campeón como futbolista.

“No descarto la posibilidad de algún día dirigirlo. Es el club donde me retiré (como jugador), declaró hace cinco años Gareca.

Además de cerrar su etapa como futbolista en el “Rojo” en 1994, el exdirector técnico de Vélez volvió en 1997 pero para sentarse en el banco de suplentes, en lo que fue su primera experiencia como DT en la máxima categoría tras pasar por San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba en la B Nacional.