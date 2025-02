ANSES: cuáles son los tres extras confirmados para febrero 2025

Para recibir la AUH es importante mostrar ciertos documentos y cumplir requisitos como presentar el DNI de los padres y los hijos, certificado de nacimiento y CUIL, o que el grupo familiar no supere el tope vigente de ingresos. Además, los menores deben asistir a la escuela y cumplir con el calendario de vacunación obligatorio, y demostrarlo a través de la Libreta AUH cada año.

Esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

Desocupado.

Trabajador no registrado o sin aportes.

Trabajador de casas particulares.

Monotributista social.

Requisitos para cobrar la AUH

Los requisitos para acceder a la AUH son:

Del titular

Debe tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES.

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo

Ser menor de 18 años y soltero.

Del hijo con discapacidad

Sin límite de edad.

Ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país.

Tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES.

A través de la presentación de la Libreta AUH, se debe verificar que los hijos hasta los 4 años cumplan con los controles sanitarios y de vacunación. Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los criterios de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos.

Además, desde este mes, los titulares de las prestaciones deberán presentar la certificación negativa, un documento que permite verificar si la persona está en condiciones de recibir el beneficio. Según el comunicado oficial, este trámite acredita que el beneficiario no cuenta con una obra social, no posee aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni percibe ingresos como autónomo o monotributista. Además, garantiza que no recibe otras prestaciones de ANSES ni programas sociales incompatibles con la asistencia.

Monto de la AUH de ANSES en febrero 2025

ANSES confirmó un aumento del 2,7% en las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones para febrero 2025. Este incremento corresponde al dato de la inflación del mes de diciembre que analizó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. La cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional al dato.

Uno de los grupos que recibió el incremento son los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este programa social destinado a familias en situación de vulnerabilidad para, así, garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación de los menores.

De acuerdo con la Resolución 67/2025, publicada en el Boletín Oficial, el monto de la AUH y la Asignación por Embarazo alcanzará los $98.128. Mientras que para la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, será de $319.525.

Pero en realidad solo van a recibir el 80% del monto, ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH, la cual demuestra que los menores cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.

Es así, que los montos actualizados para cobrar en febrero 2025 son:

Asignación Universal por Hijo: $78.502,40

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $255.620

Asignación por Embarazo: $78.502,40

Los extras que puede cobrar la AUH

Los tres montos adicionales para la AUH son:

Tarjeta Alimentar

Es una ayuda económica para la cobertura de alimentos y bebidas, con el fin de alcanzar la canasta básica alimentaria. Su objetivo es garantizar el acceso a alimentos básicos y mejorar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables de la población. Permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede usarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos. El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la AUH y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Los montos de este mes, dependiendo de la cantidad de hijos que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

tarjeta-alimentar.jpg

Complemento Leche

En el marco del Plan "Mil Días", se entregará el Complemento Leche a madres embarazadas y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores. El valor de este bono ascendió a $37.007 en febrero.

Libreta AUH

Este es un formulario obligatorio que debe completar el titular de la prestación para certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES, donde se acreditan los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes. La entidad recordó que hay tiempo hasta el 31 de marzo de este año para generar y cargar el formulario, y así, poder acceder al 20% retenido mensualmente de la asignación.

Además, con su presentación, los titulares de la AUH podrán acceder a la Ayuda Escolar Anual, una asignación de pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar, desde el nivel de jardín hasta el secundario. Su propósito es ayudar a solventar todo lo que respecta a gastos escolares, como la compra de útiles, uniformes o transporte.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en febrero 2025

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 14 de febrero

DNI terminados en 5: 17 de febrero

DNI terminados en 6: 18 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 21 de febrero

Asignación por Embarazo