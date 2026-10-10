ANSES modificó su calendario por el feriado del 12 de octubre: a quiénes les afecta + Agregar ámbito en









El décimo mes del año llega con una suba del 1,66% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Mientras, el bono sigue en $70.000.

El fin de semana largo interrumpe las acreditaciones del organismo previsional. Los depósitos se reanudan el martes 13, según la prestación y el DNI. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma el martes 13 de octubre el calendario de pagos que quedó interrumpido por el feriado del lunes 12. La pausa alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cuyos depósitos estaban previstos para después del fin de semana largo. Las fechas varían según la prestación y la terminación del DNI.

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El cronograma de octubre ya empezó el jueves 8 para algunos grupos y continuó el viernes 9. Por eso, no todos los beneficiarios se ven afectados por la interrupción. Quienes tenían la fecha asignada para esos días cobraron con normalidad, mientras que el resto va a tener que esperar a la reanudación de las acreditaciones.

Monto de las prestaciones de ANSES en octubre Los importes de octubre incorporan la actualización mensual por movilidad. En el caso de jubilaciones y pensiones, el valor final depende del tipo de prestación y de si corresponde cobrar el refuerzo.

La jubilación mínima quedó en $435.748, más un bono de $70.000, por lo que quienes reciben el haber mínimo y cobran el refuerzo completo alcanzan un total de $505.748. La jubilación máxima llega a $2.932.174,85. Los montos de otras prestaciones previsionales quedaron en:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598, más el bono de $70.000, con un total de $418.598

Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad o vejez: $305.023, más el refuerzo de $70.000, hasta alcanzar $375.023

PNC para madres de siete hijos o más: $435.748, más el bono de $70.000, con un total de $505.748 En las asignaciones familiares y sociales también rige la actualización del 1,66%. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo tienen un valor general de $156.588 por hijo o titular, según corresponda. Para la AUH por hijo con discapacidad, el importe llega a $509.863.

En el caso de los trabajadores registrados, la asignación familiar por hijo depende del ingreso del grupo familiar. Para el tramo de ingresos de hasta $1.212.301, el monto general es de $78.304, después baja a $52.821, $31.949 y $16.487 en los tramos que siguen. El valor que corresponde a cada familia depende de los ingresos declarados. Por qué se cancelan los pagos del lunes 12 de octubre La interrupción responde al feriado nacional del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al no haber actividad bancaria habitual durante esa jornada, las acreditaciones del calendario previsional no se hacen ese día y pasan a la fecha siguiente que corresponda según el cronograma. La reanudación va a ser el martes 13 de octubre. Desde esa jornada se retomarán los pagos para los grupos que todavía no cobraron, incluidos jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de asignaciones. Cada grupo tiene su propio orden de pago y no todos cobran el mismo día. ANSES Cómo queda el calendario de pagos de la próxima semana Como repasamos, los depósitos se reanudan el 13 de octubre con distintas fechas para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Estos son los principales grupos que cobran durante la semana posterior al feriado. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14

DNI terminado en 4: jueves 15

DNI terminado en 5: viernes 16 Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14

DNI terminado en 4: jueves 15

DNI terminado en 5: viernes 16 Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26

DNI terminados en 4 y 5: martes 27

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29