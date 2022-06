Créditos ANSES: en 5 pasos jubilados y pensionados pueden acceder a $240.000 cómo es el trámite

Se trata de la línea de créditos con plazos de 24, 36 y hasta 48 cuotas. En tanto, los préstamos no son accesibles a todos los titulares de las prestaciones sociales. Quienes pueden acceder a la prestación son jubilados y pensionados, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones no Contributivas (PNC) y la pensión no contributiva por Vejez.