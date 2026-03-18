Ataque sicario en San Isidro: le vendieron un BMW con fallas, mandó a balearles la casa y mataron a una mujer

Un tirador en moto disparó siete veces contra una vivienda en Béccar: la víctima fatal tenía 53 años. Hay un detenido como presunto instigador y un prófugo.

El ataque estaba dirigido al hijo de la mujer, que no estaba en el lugar.

Un sicario atacó a tiros una vivienda en Béccar, asesinó a una mujer de 53 años y desató una investigación por un presunto ajuste de cuentas ligado a la venta de un BMW , mientras la Policía detuvo al supuesto autor intelectual y busca al tirador que permanece prófugo.

El crimen ocurrió este lunes, minutos antes de las 18, cuando una moto se detuvo frente a una casa ubicada sobre la calle Luis de Flores al 2200, en el partido de San Isidro. El conductor, con casco y sin descender del vehículo, sacó un arma y disparó siete veces contra el frente de la propiedad: cuatro balas atravesaron la puerta y otras tres impactaron en una persiana.

Dentro de la vivienda se encontraban la dueña, Cecilia Andrea Iraola , de 53 años, y su hijo. La mujer fue alcanzada por los disparos en el living y murió prácticamente en el acto.

Las detonaciones alertaron a los vecinos, que llamaron al 911. Efectivos de la Comisaría 5ª llegaron al lugar e ingresaron a la casa a través de una propiedad lindera, donde constataron que la víctima ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con la investigación, el ataque estaba dirigido al hijo de la víctima, identificado como Matías, quien días antes había vendido un BMW por unos u$s10.000 . Tras la operación, el comprador denunció fallas en el vehículo y exigió la devolución del dinero.

A partir de ese conflicto comenzaron las amenazas de muerte contra el joven. El fin de semana previo al ataque, Matías viajó a Costa Rica y aún permanecía allí al momento del crimen, por lo que su madre se encontraba sola en la vivienda.

Tras efectuar los disparos, el sicario escapó por la avenida General Guido y luego tomó el Acceso Tigre en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Parte de su recorrido quedó registrado por cámaras municipales, lo que permitió a los investigadores reconstruir la ruta de escape.

Un detenido y un prófugo en la causa

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro, a cargo de la fiscal Carolina Asprella. El análisis de cámaras de seguridad y antenas de telefonía permitió avanzar rápidamente y derivó en dos allanamientos.

sicario san isidro (1) Detuvieron al presunto autor intelectual en un country de Escobar.

En un country de Escobar fue detenido Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del ataque y quien habría tenido el conflicto con Matías por la venta del auto. En su domicilio se secuestraron teléfonos y otros elementos que serán peritados. Además, hay registros que lo ubican en las inmediaciones de la casa poco antes del crimen.

En paralelo, se avanzó sobre la moto utilizada en el ataque, cuya patente permitió identificar a su titular: Pablo Guillermo Ragni, de 53 años, domiciliado en José León Suárez. Al intentar detenerlo, la Policía constató que tenía una tobillera electrónica por una causa de tráfico de drogas, la cual se quitó antes de escapar por los fondos de su vivienda.

Los investigadores buscan determinar si Ragni fue el autor material del homicidio o si solo facilitó el vehículo. Mientras tanto, continúa prófugo y es intensamente buscado.