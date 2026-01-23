La repudiable amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop: "Tengo unos videitos..." + Seguir en









El actor venezolano lanzó una advertencia pública contra su exesposa que generó rechazo y reavivó un conflicto personal con fuerte exposición mediática.

La polémica declaración de Fernando Carrillo Fernando Carrillo en X

El cruce entre Fernando Carrillo y Catherine Fulop volvió a instalarse en la agenda del espectáculo, pero esta vez en un tono mucho más grave. La frase “tengo unos videitos”, dicha en un contexto de confrontación pública, desató una ola de repudios.

El episodio ocurrió en una transmisión en vivo, donde Carrillo se refirió a su exesposa con declaraciones que muchos interpretaron como una forma de apriete mediático. La situación escaló rápido y los fragmentos del video circularon en redes sociales y provocaron reacciones, tanto del público como de figuras del ambiente artístico.

La amenaza que le realizó Fernando Carrillo a su ex, Catherine Fulop Durante una aparición pública transmitida por redes, Carrillo se dirigió a Catherine Fulop con una frase que generó fuerte rechazo: “tengo unos videitos”, en el marco de un reproche personal. El comentario fue leído como una advertencia velada, con una carga intimidatoria difícil de pasar por alto.

El contexto no fue menor. El actor habló de conflictos del pasado, reproches cruzados y situaciones íntimas, dejando entrever que podría exponer material privado. Aunque no precisó contenido ni origen de esos supuestos videos, la insinuación fue suficiente para provocar indignación.

En redes sociales, muchos usuarios calificaron el gesto como violencia simbólica y cuestionaron el uso de plataformas públicas para este tipo de mensajes. También se reavivó el debate sobre cómo se gestionan los conflictos entre figuras públicas, donde lo personal rápidamente se convierte en espectáculo.

Hasta el momento, Catherine Fulop evitó responder en los mismos términos. Fernando Carillo Fernando Carrillo en X Quién es Fernando Carrillo Fernando Carrillo es un actor venezolano, que alcanzó popularidad en América Latina durante la década del 90, especialmente por sus roles protagónicos en telenovelas. Su imagen pública estuvo asociada durante años al galán clásico de la televisión regional. Su relación con Catherine Fulop fue parte de ese período de alta exposición. El vínculo, seguido de cerca por la prensa del espectáculo, combinó fama, proyectos laborales y una vida privada bajo la lupa. Con el paso del tiempo, la separación dejó heridas visibles y versiones cruzadas. En años posteriores, Carrillo mantuvo presencia intermitente en los medios, no sólo por trabajos artísticos, sino también por polémicas personales. Entre ellas, relatos sobre infidelidades, conflictos sentimentales y vínculos con figuras del poder político en Venezuela, que alimentaron su perfil mediático.

Fernando Carillo en Instagram

