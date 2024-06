Becas Progresar: cómo saber si rechazaron mi inscripción

Si los aspirantes a cobrar el Progresar se ven imposibilitados de realizar la certificación, la cual tiene una validez de 30 días, esto anticiparía un probable rechazo luego de la inscripción.

Becas Progresar: qué hago si no cobré en mayo 2024

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó la semana pasada a pagar a los beneficiarios de las Becas Progresar los montos correspondientes. Sin embargo, algunos reclamaron no haber recibido estos haberes. Esto puede deberse a que la aplicación no fue aprobada o que fue aceptada pero por algún error no se acreditó el pago.

En este contexto, se había estirado el plazo para la inscripción a este beneficio ya que se habían realizado modificaciones en los requisitos para aplicar a la prestación. Es por eso que el pasado jueves 23 de mayo habían comenzado a efectivizar los pagos.

Para verificar si el trámite fue aprobado o no hay que ingresar a "Mi Anses". En caso de que sí haya sido aprobado y no se haya efectuado el pago, es necesario hacer un reclamo, que puede hacerse a través de la aplicación móvil, por llamado telefónico (número 130) a ANSES o hacer el reclamo en las mismas oficinas.