Becas Progresar: el gobierno de Javier Milei incluyó un curso obligatorio para poder recibir los pagos

El requisito es que sea completado antes del 18 de noviembre , según indica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ente regulador de las becas. Aquellos que no cumplan, verán suspendido su beneficio hasta que regularicen su situación.

Los beneficiarios que no completen el curso dentro del plazo señalado no recibirán el pago correspondiente en diciembre. La suma de la beca asciende actualmente a $35.00 0, tras un ajuste del 75% realizado en septiembre.

Para facilitar el acceso, Capital Humano envió las credenciales de ingreso en tandas, mediante correo electrónico, para evitar problemas de acceso a la plataforma. Los beneficiarios deben revisar tanto la bandeja de entrada como la carpeta de correo no deseado, ya que el mensaje puede haber sido marcado como spam.

El curso se imparte de manera virtual y es autogestionado, permitiendo a los estudiantes organizar su tiempo para completarlo. Además, la Secretaría de Educación dispuso un canal de contacto en su sitio oficial para resolver cualquier inconveniente con la inscripción o el acceso al curso.

Becas Progresar 2024.jpg El límite para la realización de los cursos es el 18 de noviembre. El Cronista

Cómo hacer para no perder el beneficio en noviembre

Titulares de Becas Progresar denunciaron que la ANSES no liquidó los haberes de octubre. Según voces oficiales, la demora se debe a que no se acreditó la regularidad escolar, un requisito principal. Además, el Ministerio de Capital Humano anunció un nuevo requisito para no perder el haber de noviembre.

Los usuarios deberán realizar una gestión adicional para que la acreditación de octubre con el aumento del 75%. Por su lado, para noviembre el nuevo requisito anuncian que es obligatorio.

Según voceros, el cronograma de pagos "no tuvo alteraciones", pero "la liquidación mensual queda suspendida para aquellos que no cumplen con el requisito para el mantenimiento de la beca".

Desde la Secretaría de Educación indicaron que a cada titular se le informa su situación y que, según el caso, la regularice. "Para el mantenimiento de la beca tiene que verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en la segunda certificación", informaron.

Oficializaron un nuevo aumento

El Ministerio de Capital Humano junto con la Secretaría de Educación dispuso un aumento en las Becas Progresar que paga ANSES. En de septiembre, subieron 75% y el monto a cobrar pasó de $20.000 a $35.000. Al mismo tiempo, lanzaron el segundo período de inscripción al programa.

El incremento fue oficializado a través de la Resolución 888/2024 publicada en el Boletín Oficial. Las líneas del programa de estímulo son: Progresar Obligatorio; Progresar Superior; Progresar Enfermería y Progresar Trabajo.

Con respecto a la nueva convocatoria, desde la Secretaría dependiente de Capital Humano remarcaron la necesidad de abrir un segunda inscripción “para cumplir de mejor manera los objetivos del programa y fortalecer las trayectorias educativas de sus beneficiarios”.