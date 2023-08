Caso Cecilia Strzyzowski: el extenso pedido de Emerenciano Sena desde la cárcel

En el escrito, le pregunta a los fiscales si puede contar con esos elementos así como con visitas de personas que no sean familiares y reitera su reclamo de reunirse con su esposa, Marcela Acuña , también detenida por ser coautora del homicidio de Cecilia.

Desde la comisaría 6ta donde está detenido, Emerenciano canalizó además formalmente esos pedidos con presentaciones hechas por su abogado.

Caso Cecilia Strzyzowski: Sena inició una huelga de hambre

El principal acusado de matar a Cecilia inició una huelga de hambre en el complejo penitenciario 1, donde está detenido en protesta por su detención.

Un enfermero remitió un informe a la fiscalía donde indicó que lo analizó y constató que está en buen estado de salud pese a la medida.

Por otra parte, Marcela Acuña sumó a un nuevo abogado en su defensa de cara a la audiencia del jueves donde pedirá revocar la prisión preventiva en su contra.

Quién es Cecilia Strzyzowski

La mujer estaba en pareja con César, pero era rechazada por la familia Sena: ese y el móvil económico generan la sospecha del crimen, a raíz de que ella pretendía casarse con el joven y eso era resignar la herencia para el clan Sena. También incluso se presume que ella buscaba tener un hijo, lo que representaba una amenaza incluso mayor para la familia de su novio.

Emereciano Sena nunca habló ante la Fiscalía: Marcela Acuña sí lo hizo, a través de una secuencia de cartas (lleva escritas más de 30) desde la Comisaría 6ta donde está detenida.

En tanto, el jueves es el día del cumpleaños de Cecilia y su madre, Gloria Romero, protagonizará un acto en la plaza central de Resistencia en su memoria: se espera movilización de Madres del Dolor y gente que apoye a la familia.

Paralelamente, tal cual lo vienen haciendo en los últimos días, los seguidores de Emerenciano van a marchar a la Fiscalía para pedir la libertad del hombre de 58 años y su mujer. Ya lo efectuaron días atrás y se cruzaron con Gloria en la puerta de la Fiscalía, en pleno centro de la capital provincial.

Las pistas claves en la causa de Cecilia Strzyzowski

Se espera el resultado pericial sobre la segunda tanda de huesos encontrados en un campo de los Sena, donde se sospecha que el cuerpo de Cecilia fue quemado. Se sabe que son de restos humanos, pero por ADN falta determinar si son de la joven o no.

Lamentablemente, una primera tanda de huesos encontrados no tenían ADN a raíz del estado en que estaban, por lo que no fue posible determinar si correspondían o no a Cecilia: sí ya se sabe que sangre de ella estaba en la casa familiar, en elementos que donaron a los allegados después del crimen y lo mismo en la camioneta de César.