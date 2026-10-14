Caso Fernando Báez Sosa: la Corte Suprema desestimó una denuncia de los rugbiers por presuntas irregularidades + Agregar ámbito en









sLos jueces rechazaron el planteo por considerar que carecía de fundamentación autónoma y que no refutaba adecuadamente los argumentos de la resolución apelada.

Los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa. Telam

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este miércoles un planteo impulsado por los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, quienes cuestionaron presuntas irregularidades en el inicio de la causa.

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La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso por considerar que carecía de fundamentación autónoma y que no refutaba adecuadamente los argumentos de la resolución apelada.

El planteo judicial de los rugbiers El planteo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi. Los siete habían denunciado que, durante las indagatorias realizadas pocas horas después del asesinato, no se les había informado correctamente los hechos que se les imputaban ni las pruebas reunidas en su contra.

Los jueces rechazaron el planteo por considerar que carecía de fundamentación autónoma y que no refutaba adecuadamente los argumentos de la resolución apelada. En el escrito elevado ante la Justicia, además, la representación técnica sostuvo que los jóvenes fueron sometidos a firmar actas del expediente sin el debido asesoramiento. A raíz de esa situación, los acusados radicaron una denuncia penal por falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad.

La acusación de los rugbiers estuvo dirigida contra la fiscal Verónica Zamboni y la defensora pública Verónica Olindi Huespi. Asimismo, la presentación alcanzó a funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) y al juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli.

La decisión judicial confirmó las resoluciones previas dictadas por las instancias provinciales de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, la Justicia desestimó de forma definitiva la estrategia paralela emprendida por la defensa técnica. En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires había rechazado el recurso de queja presentado por los abogados. Posteriormente, en abril de 2026, el máximo tribunal bonaerense denegó el recurso extraordinario, derivando en la reciente intervención de la Corte Nacional.