Salud: ¿Cómo repercute el uso del celular en nuestro cerebro?

Celulares y cerebro: ¿Cómo fue el estudio?

Los investigadores reclutaron a 158 voluntarios de entre 18 y 71 años y les ofrecieron jugar en una tablet o una computadora para desarrollar tres experimentos diferentes que detallaron en la revista científica Journal of Experimental Psychology: General.

Los test consistían en tratar de recordar una docena de círculos con números y su distribución en la pantalla. En algunos casos, podían utilizar un teléfono para memorizar la mitad y la otra parte tenían que recordarla. Uno de los descubrimientos fue que cuando los participantes usaban los dispositivos para guardar los recuerdos se priorizaban los más importantes y su acierto aumentaba hasta el 18%.

En ese sentido, los ensayos revelaron que guardar datos en un dispositivo no significa olvidar. "Nos encontramos con que el aparato ayudaba a recordar la información que habían guardado. Esto no es de extrañar, pero también descubrimos que el dispositivo mejoraba la memoria de las personas para la información que no habían guardado", aseguró Sam Gilbert, autor principal de la investigación.

Las personas no perdieron la capacidad de memorizar sino que cambiaron sus elecciones. Al no tener la necesidad de recordar un número de teléfono, se pueden almacenar otros detalles, como nombres, direcciones o anécdotas con mayor claridad y precisión. "Los resultados demuestran que las herramientas de memoria externa funcionan, e incluso mejoran nuestra memoria para la información que nunca guardamos", terminó Gilbert.