Certificación Negativa de ANSES: qué es, para qué sirve y cómo sacarla, paso a paso + Agregar ámbito en









Un trámite que puede obtenerse de manera gratuita a través de la web oficial del organismo y también desde la aplicación desde cualquier dispositivo.

ANSES recuerda que la Certificación Negativa tiene una vigencia de 30 días desde su emisión.

La Certificación Negativa es uno de los documentos más consultados dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de una constancia oficial que permite demostrar que una persona no registra determinados ingresos, aportes, prestaciones o coberturas dentro de los sistemas que administra el organismo.

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Aunque su nombre puede generar confusión, no implica que exista un problema con el beneficiario. Por el contrario, funciona como una herramienta de verificación que suele ser requerida por organismos públicos, entidades educativas, bancos y programas sociales para comprobar la situación de quien realiza un trámite.

ANSES computadora ¿Qué es la Certificación Negativa de ANSES? La Certificación Negativa es un documento emitido por ANSES que informa que una persona no registra determinados movimientos o beneficios dentro del período consultado. El comprobante refleja la situación del titular respecto de aportes laborales, prestaciones previsionales, asignaciones familiares y otros programas administrados por el Estado.

Su función principal es acreditar que el solicitante no percibe determinados ingresos o beneficios que podrían influir en la evaluación de otros trámites o programas de asistencia. Este certificado tiene validez oficial y puede presentarse tanto en formato digital como impreso, según lo requiera la entidad que lo solicite.

oficina anses 1 ¿Para qué sirve la Certificación Negativa? La Certificación Negativa suele ser solicitada para acceder a programas sociales, becas educativas, beneficios provinciales o municipales, créditos y distintos trámites administrativos.

También puede ser requerida por organismos públicos, instituciones educativas, obras sociales y entidades financieras que necesitan verificar la situación laboral o previsional de una persona antes de aprobar una gestión. Muchas veces el documento es utilizado para acreditar que el solicitante no percibe jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares u otras prestaciones incompatibles con determinados beneficios. tina ANSES ¿Qué prestaciones y subsidios verifica la Certificación Negativa? El certificado permite constatar, entre otros aspectos, que la persona consultada: no registra aportes como trabajador en relación de dependencia.

no presenta declaraciones juradas en provincias no adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

no realiza aportes como monotributista, autónomo o trabajador de casas particulares.

no percibe Asignación Universal por Hijo (AUH).

no cobra Asignación por Embarazo.

no recibe asignaciones familiares.

no percibe prestaciones por desempleo.

no registra beneficios previsionales vigentes.

no cuenta con cobertura de obra social informada en los sistemas correspondientes. La información que figura en la certificación corresponde al período seleccionado por el usuario y constituye una constancia oficial emitida por ANSES. MI ANSES.webp Requisitos para tramitar la Certificación Negativa Para obtener la Certificación Negativa no es necesario presentar documentación adicional ni solicitar un turno previo. El trámite puede realizarse de forma online desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Los interesados deben ingresar al sitio oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES, identificar su número de CUIL y seleccionar un período comprendido dentro de los últimos seis meses. Una vez completados esos pasos, el sistema genera el comprobante de manera inmediata para descargarlo o imprimirlo. Conviene verificar la fecha antes de presentarla en cualquier trámite o gestión administrativa.

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