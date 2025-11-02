SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de noviembre 2025 - 11:59

Cómo es el nuevo avión de última generación que Aerolíneas Argentinas incorporó para reforzar su flota para la temporada de verano

Se trata de una aeronave que se sumará de cara a la alta temporada de verano, una vez que se realicen los vuelos de prueba y las revisiones mandatorias. Cubrirá rutas nacionales y regionales.

Aerolíneas Argentinas incorporó a su flota un nuevo modelo de avión

Se estima que el LV-KNP estará operativo de cara a la alta temporada de verano una vez que se realice los vuelos de prueba y las revisiones mandatorias, cubriendo rutas nacionales y regionales. Esta incorporación permitirá mejorar la eficiencia y productividad de la compañía, además de contribuir a un mejor resultado económico de las rutas en las que opere.

Cómo es el nuevo avión de última generación que Aerolíneas Argentinas incorporó para reforzar su flota

Los Boeing 737 MAX cuentan con una configuración de 170 asientos (162 en turista y 8 en clase ejecutiva), nuevos motores, nuevos winglets y nuevos sistemas de visualización en cabina. Entre sus principales características se encuentran la alta eficiencia en el consumo de combustible, además de que su diseño y motorización implican una reducción en la huella sonora del 40%. Las emisiones de estos equipos son un 50% menores frente a los límites fijados para los óxidos de nitrógeno (NOx) en la Sexta Reunión del Comité sobre la Protección del Medio Ambiente y la Aviación (CAEP) de la OACI.

Entre sus principales características se encuentran la alta eficiencia en el consumo de combustible, además de que su diseño y motorización implican una reducción en la huella sonora del 40%.

En resumen, sus características los convierten en aviones mucho más amigables con el medio ambiente y con costos operativos un 8% más bajos que otros del mismo segmento.

La incorporación de estos aviones forma parte del plan integral de modernización de la flota que la compañía está desarrollando con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros. Esta estrategia permite a Aerolíneas Argentinas fortalecer su posición en el mercado con una mayor oferta de asientos garantizando un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.

