Denuncian falta de testeos en hogar de discapacitados con casos de Covid-19 positivos

“El 26 de mayo nos notifican que dos trabajadores de la institución Hogar Puentes de Chilavert tienen COVID-19, por lo que activan el protocolo cerrojo. Desde ese día y hasta el próximo 2 de junio nadie puede salir del edificio. En ese momento nos aseguran que no hay internados con síntomas y nos explicaron que aquellas personas que tuvieron relación cercana con los infectados fueron aislados”, indicó al diario Ámbito Financiero Mónica Zalabardo.

Pero si bien en un principio se trataba sólo de dos empleados del instituto la preocupación se acrecentó al detectarse un caso positivo entre los residentes. “Al iniciar el aislamiento preventivo que limitó el ingreso y egreso de las personas, se decidió pedir el traslado de una paciente que se trata por diálisis renal. Para el ingreso de la misma dentro de la Clínica San José, se le hizo un hisopado por control y también dio positivo”, explicaron desde el Hogar Puentes de Chilavert.

En el centro de salud hay adultos con problemas psicológicos, parálisis cerebral, autismo, entre otras patologías. “Los internados no usan barbijos, muchos no se higienizan solos, ni tampoco están constantemente utilizando alcohol en gel, es una población en riesgo que necesita cuidados constante”, aseguró Mónica Zalabardo. “Para nosotros es fundamental que todos sean testeados para evitar una ola de contagios”, argumentó.

Es que los familiares denuncian que recién mañana la Municipalidad de San Martín, en donde está ubicado el hogar, realizará 9 test. “Hoy entre personal de salud, de asistencia y los residentes hay más de 70 personas, es un virus que se contagia muy fácil, creemos que no es suficientes sólo testear a este reducido número”, denunció Zalabardo.

Además para los familiares se está actuando muy lentamente. Es que los primeros controles se realizarán seis días después de detectarse el primer caso. “La Municipalidad decide no testear a todos porque no hay síntomas, para nosotros se están ahorrando kits”, sostuvo Zalabardo quien aseguró que esta población es tan o más riesgosa que los adultos mayores que residen en geriátricos.

La mayor preocupación es que los tratamientos en este tipo de pacientes son sumamente complejos. "Mi hijo si tiene que ser trasladado no puede hacerlo solo, tiene que haber una persona que lo contenga porque se arranca las vías. Además no se les puede alterar la medicación psiquiátrica, mi hijo, a pesar de ser un adulto, es como un bebé”, resumió esta mamá que hace una semana no duerme de la angustia.

Desde el centro Hogar Puentes de Chilavert indicaron que todos los pacientes están organizados y aislados por habitación en donde se alimentan y reciben controles –toma de temperatura- tres veces por día. La preocupación es en el caso de tener pacientes asintomáticos que podrían generar rápidamente una ola de contagios