Crimen de Catalina Gutiérrez: el femicida llamó a la mamá de la víctima tras descartar el cuerpo

En el GPS del celular de Catalina, aparecía que su hija estuvo 38 minutos en la zona de la casa de Soto cuando lo pasó a buscar. Por esa razón, le envió un mensaje y le preguntó si la había visto, pero él escribía y borraba.

Luego el joven de 21 llamó a Eleonora Vollenwider y le dijo que no la había visto. Además, habría fingido mirar por la ventana buscando el auto de la joven, pero aseguró que no había llegado a su casa a todavía. Luego la llamó dos veces más, pero la mamá de la víctima no atendió. En la causa indican que hubo una segunda comunicación, pero no se dio a conocer el diálogo.

Crimen de Catalina Gutiérrez: la Justicia cambió la caratula del caso

El fiscal José Alberto Mana decidió cambiar la imputación contra Néstor Soto. Ahora, el acusado fue imputado por homicidio agravado por alevosía y por mediar violencia de género y, de esta manera, podría recibir prisión perpetua.

En primera instancia, el joven fue apresado bajo la carátula de "homicidio simple". Sin embargo, esa figura penal fue desestimada por el titular de la Fiscalía de Instrucción Capital, Distrito 3. Además, Mana también recibió a los padres de la víctima, Eleonora y Marcelo Gutiérrez, junto a sus abogados, Javier Pretto y Santiago Capdevila.