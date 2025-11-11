Descarrilamiento del Sarmiento: destrozos e incidentes en la estación de Once

Al conocerse la noticia, usuarios que aguardaban para tomarse el tren comenzaron a reclamar y a mostrar su enojo por la cancelación del servicio.

La interrupción del servicio del Tren Sarmiento , producto del descarrilamiento de una unidad en Liniers ocurrido este martes, generó enojo en los pasajeros que aguardaban para utilizar el servicio. Algunos de ellos se manifestaron el la estación de Once y generaron destrozos en el lugar.

Todo comenzó a las 16:30 del martes, cuando una formación descarriló y a l menos 20 personas resultaron heridas -ninguna de gravedad-. Por el accidente, se interrumpió de forma total del servicio, aunque luego se limitó entre Haedo y Moreno. Finalmente, se reactivó el circuito Once-Moreno, pero sin detenerse en la estación Liniers.

Al enterarse de la noticia, un grupo de pasajeros que esperaban para tomarse el tren en la estación de Once comenzaron a reclamar dado que, en muchos casos, se retrasaría el regreso a sus hogares.

Sin embargo, el tenso momento escaló aún más cuando un hombre agarró un objeto que estaba en el suelo y fue directo a pegarle a una de las pantallas, rompiéndola instantáneamente.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales, aunque por el momento no se identificó al agresor ni se sabe si será sancionado por la acción.

El momento en el que un hombre destroza un televisor en Once.

Qué se sabe del descarrilamiento del Sarmiento

El hecho sucedió a las 16:30 cuando estaba a casi 300 metros de llegar a la estación Liniers, por motivos que están bajo investigación. En primera instancia, el incidente causó la interrupción total del servicio de la línea Sarmiento. Luego, se informó que la línea funcionará desde Haedo hasta Moreno. Finalmente, se reestableció el servicio completo, pero sin detenerse en la estación Liniers.

En el lugar se trasladaron dos dotaciones de bomberos, el Grupo Especial de Rescate, un puesto comando y la unidad de médicos, además de personal del SAME, que desplegó un gran operativo con más de 40 móviles.

El titular del organismo, Alberto Crescenti, aseguró a los medios: “Lo más importante es que no hay víctimas fatales, que es lo que tenemos que llevar a todos los familiares”.

De los heridos, nueve fueron trasladados a distintos hospitales. Cuatro fueron trasladados al Santojanni, dos al Vélez Sársfield, dos al Álvarez y uno al Grierson.

tren sarmiento El momento del descarrilamiento del Tren Sarmiento,

Por su parte, el jefe estación 9° de Bomberos de la Ciudad explicó a los medios parte del operativo: "Concurrimos al lugar con 4 dotaciones, se apersonaron inmediatamente al lugar donde quedó la formación. Colaboramos con dos masculinos que se encontraban con dolores y politraumatismos arriba de la formación. Se los trasladó junto con el SAME. También ayudamos a otro masculino que ya tenía inconvenientes para desplazarse, los trasladamos en camilla”.

Las cancelaciones en el servicio provocaron largas colas en distintas estaciones, conformadas por pasajeros que aguardaban para utilizar el servicio.

Hernán, un testigo que presenció lo sucedido desde su departamento en un piso 12, contó a TN su perspectiva del descarrilamiento: "Estaba trabajando, escuché la barrera y sentí un estruendo muy fuerte, ahí me asomé pensando que era un camión y vi que de la formación del tren hacia Once salía como humo, que debe ser el primer descarrilamiento y vi que intentó frenar”.

Asimismo, Ramiro, un joven de 13 años que viajaba en la formación relató al mismo medio: "Iba atrás donde se dobló el tren. Me tocó la peor parte. Estaba con un amigo, nos subimos, normal, tras salir del colegio. Nos sentamos, cruzamos Díaz Vélez y escuchamos un ‘crack’, pensamos que un nene había hecho algo. De repente el tren empezó a irse como para adelante y se frenó. Empezó a salir humo por todos lados, la gente donde estaba desesperada. Yo estaba asustado. Pensé que nos íbamos a ahogar ahí”.

"Habrá durado unos siete minutos, entre lo del tren, que abrieron las puertas, bajamos y fuimos al cruce con la avenida”, agregó.