Día Mundial de la Salud: cómo impacta el contexto socioeconómico en el bienestar de los argentinos

En esa misma línea, mencionó que durante la pandemia del Covid-19 se observó un crecimiento de soledad, ansiedad, miedo, ingestas de tranquilizantes y demás problemas relacionados con la salud mental que "no lograron repuntar a pesar de que dejamos el desafío del COVID detrás".

Paula Porrez, Licenciada en Psicología, afirmó que efectivamente los casos de estrés en Argentina han aumentado y que los pacientes "consultan cada vez más por problemas de salud, nerviosismo, no poder poner freno a los pensamientos, episodios de agitación y dificultades para respirar (que sería un comienzo de ataque de pánico)".

A su vez, el médico cirujano Daniel Mautisi aseguró que en los últimos años los pacientes acuden al consultorio con problemas de salud asociados al estrés. Además, menciona la pandemia del Covid-19 como el momento en que se generó un "pico", especialmente en adultos mayores, quienes experimentaron la aparición de fobias y magnificación de muchas patologías crónicas.

En la población juvenil esto también tuvo sus efectos, tal y como menciona el profesional, se incrementaron los ataques de pánico, los trastornos alimenticios y distintas fobias.

Sobre los jóvenes, Porrez también afirma que las consultas han aumentado: "Los padres los ven muy desconectados de la familia, de todo lo referente a lo escolar, incluso algunos se aíslan de sus propios pares, están muy irritables con cambios repentinos en el humor y conductas agresivas (auto y hetero) y en los niños también se ve esto".

Cómo impacta el contexto socioeconómico en el bienestar de los argentinos

"El contexto económico por supuesto contribuye al stresspero entendemos que el mayor desafío para la siquis de los ciudadanos tiene q ver con la inflación, la volatilidad de los precios, con la incertidumbre extra que esto genera", sostiene Cilley, quien asegura que la dificultad del día a día y la incertidumbre con relación al futuro son de los principales factores que afectan a los argentinos.

A su vez, relaciona esto en el aumento de la irritabilidad y agresión que se observa en las calles y que se debe a la enorme frustración por el contexto que se vive.

Por su parte, Paula Porrez observa que un gran disparador del estrés es lo laboral y lo económico. Sin embargo, también lo relaciona a la hiperconectividad. "Cuando la persona termina de trabajar continúa conectada al dispositivo: hay una diferencia enorme entre tener una charla con amigos presencial y hacerlo por chat. La persona hace multitasking y eso eleva el estrés", explicó.

En los resultados que arrojó la encuesta realizada por Voices!, un 70% de los jóvenes evaluó de forma negativa su estrés. "La juventud es típicamente conceptualizada como una edad de pocas preocupaciones, de disfrute. Sin embargo, nuestros estudios demuestran que las afecciones mentales son cada vez más comunes a temprana edad", aseguró Constanza Cilley.

En ese sentido, indicó que es una generación muy golpeada por el aislamiento de la pandemia sumado al protagonismo de las pantallas, lo que generó muchos jóvenes con "profunda soledad".

La situación que atraviesa el país afecta a esta parte de la población porque "sienten que se esfuerzan mucho y el sueldo no les rinde. Empiezan a pagar cuentas, hacen alguna salida y se quedan sin plata", sostuvo Porrez, quien asegura que se encuentra teniendo muchas consultas debido a que se sienten perdidos frente a la elección de carreras y la búsqueda laboral.

"Sienten mucha incertidumbre por el futuro y es una preocupación muy real, les toca enfrentar un momento crítico de nuestro país", expresó.

A su vez, el médico Daniel Mautisi reveló que "a raíz de las altas exigencias, o bajas (desinterés de los que lo rodean, la falta de educación o proyectos de vida, el no futuro, hacen que aparezcan distintas patologías que no se veían en esa franja etaria o no era tan frecuente".

Otro punto a destacar sobre el informe es la diferencia en los resultados teniendo en cuenta el género. "Las mujeres tradicionalmente se preocupan (y ocupan) más de los temas de salud, propios y de todo su entorno familiar", aseguró Cilley.

Esto es algo que también menciona la licenciada en Piscología, quien explica que las mujeres realizan diferentes tareas al mismo tiempo. "Si bien los hombres cada vez se ocupan de más tareas en el hogar y la crianza de los niños, la mujer continúa siendo quien organiza todo y distribuye las tareas a realizar, y eso conlleva un agotamiento mental", afirmó.

Día Mundial de la Salud: las consecuencias del estrés

Según Mautisi, los trastornos que produce el estrés son variados: "Cefaleas crónicas, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades de la piel, digestivas (colon irritable, gastritis, etc), se magnifican o debutan las fobias, astenia, adinamia, ataques de pánico, aislamiento, etc.".

Además, ante la consulta sobre si los argentinos se preocupan menos por su salud debido a que creen que es más importante resolver otras cuestiones de su vida diaria, el médico cirujano respondió que aún con la información más accesible "una pequeña fracción" decide cambiar malos hábitos.

"Las enfermedades crónicas son un flagelo: diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, obesidad, ansiedad, miedos. Muy pocos gobiernos concientizan y se preocupan por realizar lo primordial en salud que es prevenir, el ciudadano debería implicarse, pero son los dirigentes de todo tipo que deben encargarse que eso sea posible y pueda llevarse a cabo", expresó.

Recomendaciones para manejar el estrés

En general, Argentina es el país que lidera el ranking de estrés entre los 39 países que fueron parte del estudio. Por esa razón, es necesario conocer algunas recomendaciones para aquellos que lo padecen. Según aconseja la Lic. Paula Porrez se debe intentar "resolver lo que se puede en el momento y lo que es para después ponerlo "en el freezer".

"Hay que resolver de una cosa a la vez, sino nuestra mente colapsa y hay que cuidarnos", remarcó. También, recomendó "apagar el celular o ponerlo en modo avión en distintos momentos del día para poder tomarnos una pausa y volver a reconectar con las tareas y las obligaciones diarias. Es muy importante tomarnos un momento para desconectarnos del entorno y conectarnos con nosotros mismos".

Por su parte, Daniel Mautisi destacó la importancia de hacer notar que no hay suficientes lugares disponibles para cuidar y atender la salud mental. "La medicina privada la ignora, la pública ha confeccionado leyes, pero falta la acción, la contención, y eso se traduce en suicidios, violencia, abandono y distintos trastornos que van en aumento", concluyó.