El Día del Bancario 2025 cae cuarto día hábil: qué pasará con el pago de los sueldos

Por el asueto no habrá atención en sucursales este jueves 6 de noviembre, lo que generó dudas sobre los pagos.

El próximo jueves 6 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Bancario , una jornada no laborable para los trabajadores del sector financiero en todo el país. La fecha conmemora la creación de la Asociación Bancaria , el gremio que nuclea a los empleados del sector, y cada año implica la suspensión de la atención al público en las sucursales.

Aunque no habrá actividad bancaria presencial, las operaciones digitales , como transferencias, pagos y movimientos a través de home banking o aplicaciones móviles, funcionarán con normalidad . Por eso, las entidades y el Banco Central recomiendan realizar trámites presenciales con anticipación.

Este año tiene la particularidad que el asueto cae en el cuarto día hábil del mes. Esto provocó muchas dudas respecto al pago de sueldo para aquellas personas que trabajan en relación de dependencia.

El Día del Bancario se celebra cada 6 de noviembre en reconocimiento a la fundación de la Asociación Bancaria, ocurrida en 1924. Se trata de un feriado gremial , por lo que los trabajadores del sector no prestan servicios y las sucursales bancarias de todo el país permanecen cerradas.

Durante la jornada tampoco hay atención al público en ventanilla ni se realizan gestiones presenciales , aunque los canales electrónicos continúan operativos. Cajeros automáticos y terminales de autoservicio estarán disponibles, y también se podrá operar mediante aplicaciones o plataformas digitales de cada entidad.

Bancos FreePik.es

Cómo funcionan los bancos

Pese al cierre de sucursales bancarias el 6 de noviembre, el servicio financiero digital no se verá afectado. Las operaciones con tarjetas, transferencias, pagos de servicios, depósitos en cajeros automáticos o billeteras virtuales se podrán efectuar con normalidad.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que las entidades deberán garantizar el correcto funcionamiento de los canales electrónicos y la reposición de efectivo en los cajeros. No obstante, los usuarios que necesiten realizar trámites presenciales, como gestiones con cheques o documentación física, deberán esperar al día hábil siguiente, viernes 7 de noviembre.

Día del Bancario: qué pasará con los sueldos que se pagan el cuarto día hábil

Este jueves 6 de noviembre coincide con el cuarto día hábil del mes, el plazo legal máximo establecido para que las empresas acrediten los salarios a los trabajadores en relación de dependencia.

En principio, no habrá inconvenientes con el pago de sueldos, ya que las transferencias electrónicas y depósitos automáticos se procesan sin interrupciones. Las operaciones digitales entre cuentas funcionan con normalidad, incluso en días no laborables para el sector bancario.

La situación puede diferir en los casos en que las empresas realicen pagos mediante depósitos presenciales en ventanilla, los cuales deberán concretarse con anterioridad o el día hábil siguiente. Sin embargo, los sueldos abonados por transferencia estarán disponibles en las cuentas correspondientes sin demoras.