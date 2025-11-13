El gobierno confirmó cuáles son los autos que no tendrán que hacer la VTV en 2026

El Gobierno de la Ciudad confirmó una modificación clave en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que empezará a regir a partir de 2026. El cambio busca simplificar los trámites y reducir la carga económica para determinados grupos de conductores, especialmente los que poseen autos nuevos o con poco uso.

La medida se da en un contexto en el que los turnos para la VTV suelen agotarse con semanas de anticipación , y los costos del trámite aumentaron de forma sostenida durante 2025. En ese escenario, esta actualización en los criterios de obligatoriedad busca descomprimir los centros de verificación y adaptarse a los estándares que ya aplican en otras provincias.

Aunque la normativa fue bien recibida por parte de los conductores, también abrió algunas dudas sobre los requisitos específicos y los casos que quedan exceptuados. Desde el Gobierno porteño aclararon los detalles y precisaron qué vehículos estarán exentos el próximo año.

La VTV será obligatoria para todos los vehículos particulares que superen los cuatro años de antigüedad o los 60.000 kilómetros recorridos , lo que ocurra primero. Esta condición se mantiene igual que en años anteriores, pero se incorporan ajustes en los plazos y en la documentación solicitada al momento de realizar la verificación.

Para iniciar el trámite, el vehículo debe estar radicado en la Ciudad de Buenos Aires y contar con la cédula verde o azul, DNI del titular o autorizado, comprobante de pago del turno y seguro obligatorio vigente. En caso de motocicletas, se exige además que las luces y el sistema de frenos estén en condiciones óptimas.

VTV.jpg TV Pública

El Gobierno recordó que la VTV tiene una validez de un año y que puede renovarse desde 45 días antes del vencimiento sin perder la fecha original. También señalaron que se está trabajando en un sistema de turnos más ágil, con prioridad para vehículos de uso esencial y transporte de personas mayores o con discapacidad.

A pesar de que el objetivo es mejorar la seguridad vial y reducir accidentes por fallas mecánicas, los conductores más afectados suelen ser los que usan el auto de forma esporádica, ya que deben cumplir igual con los plazos. Este punto fue uno de los más criticados en los últimos meses, y se espera que el nuevo esquema traiga algo de alivio para esos casos.

Quiénes no tienen que realizar la Verificación Técnica el próximo año

Según la disposición oficial, los autos particulares con menos de cuatro años de antigüedad estarán exentos de hacer la VTV durante 2026, siempre y cuando no superen los 60.000 kilómetros. Esto incluye tanto a vehículos nuevos como a los que fueron patentados en 2023, 2024 o 2025 y mantienen bajo kilometraje.

VTV.JPG Prensa Ministerio de Transporte PBA

También quedan exceptuadas las motocicletas de menos de un año de antigüedad y los vehículos pertenecientes a fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia, ya que cuentan con un régimen de control técnico propio.

El Ministerio de Transporte porteño explicó que la decisión responde a un criterio de eficiencia en el control, priorizando la revisión de unidades con mayor desgaste o antigüedad. Según estimaciones oficiales, la medida reducirá en un 15% la demanda de turnos en los centros habilitados de la Ciudad.

Por otro lado, se confirmó que los autos eléctricos e híbridos seguirán obligados a realizar la VTV, aunque con una revisión técnica adaptada a su tipo de motorización. Este detalle generó algunas confusiones, ya que se había especulado con su posible exclusión.